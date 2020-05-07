Центр поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» 15 мая проведет благотворительный фестиваль на платформе для онлайн-концертов Stay. Среди заявленных музыкантов ― «Трипинадва», Тося Чайкина, «Хадн дадн» и Саша Алмазова.
Тося Чайкина, «Трипинадва» и другие музыканты выступят на онлайн-фестивале центра «Антон тут рядом»
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Тося Чайкина
Выступать они будут из своих домов и студий. В перерывах между выступлениями ведущий фестиваля и музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников возьмет интервью у артистов, а также расскажет о музыке в изоляции и поддержке благотворительных центров в период кризиса.
Организаторы считают своей целью ― показать, что людям с расстройствами аутистического спектра нужны принятие и дружелюбная среда. Также команда онлайн-фестиваля планирует собрать деньги на их поддержку.
Трансляция события запланирована на 19:00 15 мая. Взнос оставить можно на сайте Stay. Все собранные средства пойдут на помощь программам центра «Антон тут рядом», в число которых входят в том числе помощь семьям в кризисных ситуациях и онлайн-занятия со студентами.
Не так давно у команды центра «Антон тут рядом» появился свой фри-джазовый оркестр, который записывает каверы на Джона Колтрейна, играет в спектакле БДТ «Язык птиц» и даже был хедлайнером ежегодного благотворительного фестиваля в поддержку центра на Новой Голландии.
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На фото: Лера (сотрудник центра), Стас, Аким, Борис Павлович (режиссер), Нина, Аня, Алексей Плюснин (руководитель оркестра), Маша, Влад, Антон, Паша, Максим
Напомним, ранее центр «Антон тут рядом» запустил доставку готовой еды «Кухня тут рядом», все средства от продажи которой также идут на поддержку благотворительности. В меню блюда, приготовленные мастерами кулинарной студии центра — от скрембла с лососем и собы с курицей до фалафеля и гранолы.
Также ранее команда центра, который помогает взрослым людям с аутизмом, сделала маски и продает их по себестоимости. Они доступны на сайте по предзаказу, есть доставка на дом. Сейчас мастерские проекта закрыты до конца недели, но команда планирует организовать производство удаленно.
Скоро «Антон тут рядом» планирует открыть на Невском проспекте творческую площадку. Пространство расположится на площади в 350 квадратных метров — в нем откроются мастерские по керамике, столярному делу, переплету и шелкографии. Чтобы подготовить пространство, волонтеры приступили к ремонту помещения самостоятельно — сняли обои, демонтировали старый пол и кафель. Кроме того, в связи с грядущим открытием и расширением, в центр приглашают новых волонтеров.
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