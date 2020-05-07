Тося Чайкина, «Трипинадва» и другие музыканты выступят на онлайн-фестивале центра «Антон тут рядом»

Выступать они будут из своих домов и студий. В перерывах между выступлениями ведущий фестиваля и музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников возьмет интервью у артистов, а также расскажет о музыке в изоляции и поддержке благотворительных центров в период кризиса.

Организаторы считают своей целью ― показать, что людям с расстройствами аутистического спектра нужны принятие и дружелюбная среда. Также команда онлайн-фестиваля планирует собрать деньги на их поддержку.

Трансляция события запланирована на 19:00 15 мая. Взнос оставить можно на сайте Stay. Все собранные средства пойдут на помощь программам центра «Антон тут рядом», в число которых входят в том числе помощь семьям в кризисных ситуациях и онлайн-занятия со студентами.

Не так давно у команды центра «Антон тут рядом» появился свой фри-джазовый оркестр, который записывает каверы на Джона Колтрейна, играет в спектакле БДТ «Язык птиц» и даже был хедлайнером ежегодного благотворительного фестиваля в поддержку центра на Новой Голландии.