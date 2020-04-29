В Сети появилась новая платформа, цель которой — поддержать российскую музыкальную индустрию во время пандемии. Образовательно-развлекательный проект Onlineup собрал артистов, профессионалов шоу-бизнеса и меломанов — в прямом эфире здесь можно общаться и учиться у специалистов шоу-бизнеса, найти менеджера и новых поклонников, показать свое творчество в формате шоу-кейса или просто смотреть выступления.
Онлайн-платформа дня: образовательно-развлекательный проект Onlineup для поддержки российской музыкальной индустрии
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Фото: Shutterstock.com
Как рассказали «Собака.ru» создатели проекта, для артистов и специалистов из музыкальной индустрии на платформе будут проходить неформальные прямые эфиры и сессии «вопрос-ответ». Обсудят менеджмент и организацию мероприятий, дистрибуцию, маркетинг и текущую обстановку на рынке. Также для молодых артистов организуют отдельный шоукейс, в рамках которого экспертное жюри выберет лучших и предложит сотрудничество и онлайн-концерт, который пройдет прямо на Onlineup.
Для зрителей и слушателей пройдет серия лайвов-бесед с музыкантами, актерами и другими творческими людьми. Также запущена чат-комната. На виртуальной площадке для нетворкинга можно общаться с коллегами по индустрии, поделиться собственным опытом или создать что-то новое коллективно.
Первая онлайн-лекция пройдет уже сегодня, 29 апреля. Директор отдела бизнес-инициатив и аналитики Warner Music Russia Максим Ворошилов расскажет о структуре рынка, том, как устроен современный музыкальный бизнес, что включает в себя модель «менеджмент 360 градусов» и как стартовать артисту. 1 мая концертный директор Алена Рошаль поделится опытом о том, как правильно выстроить работу и составить план на год.
5 мая продюсер фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк расскажет о том, как попасть в лайн-ап фестиваля или на разогрев к популярному артисту. А 7 мая сооснователь агентства Music Development Russia Екатерина Бажанова — о том, как артисту найти своего менеджера, на чем зарабатывают музыканты и как продать песню в сериалы.
Для того, чтобы получить доступ к любому из эфиров, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Напомним, 17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
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