Как рассказали «Собака.ru» создатели проекта, для артистов и специалистов из музыкальной индустрии на платформе будут проходить неформальные прямые эфиры и сессии «вопрос-ответ». Обсудят менеджмент и организацию мероприятий, дистрибуцию, маркетинг и текущую обстановку на рынке. Также для молодых артистов организуют отдельный шоукейс, в рамках которого экспертное жюри выберет лучших и предложит сотрудничество и онлайн-концерт, который пройдет прямо на Onlineup.

Для зрителей и слушателей пройдет серия лайвов-бесед с музыкантами, актерами и другими творческими людьми. Также запущена чат-комната. На виртуальной площадке для нетворкинга можно общаться с коллегами по индустрии, поделиться собственным опытом или создать что-то новое коллективно.

Первая онлайн-лекция пройдет уже сегодня, 29 апреля. Директор отдела бизнес-инициатив и аналитики Warner Music Russia Максим Ворошилов расскажет о структуре рынка, том, как устроен современный музыкальный бизнес, что включает в себя модель «менеджмент 360 градусов» и как стартовать артисту. 1 мая концертный директор Алена Рошаль поделится опытом о том, как правильно выстроить работу и составить план на год.

5 мая продюсер фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк расскажет о том, как попасть в лайн-ап фестиваля или на разогрев к популярному артисту. А 7 мая сооснователь агентства Music Development Russia Екатерина Бажанова — о том, как артисту найти своего менеджера, на чем зарабатывают музыканты и как продать песню в сериалы.

Для того, чтобы получить доступ к любому из эфиров, нужно зарегистрироваться по ссылке.