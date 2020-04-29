«Яндекс.Музыка» запустила проект «Изоляция — моя профессия», в рамках которого специалисты самых разных профессий, которые много времени проводят в сложных условиях и вдалеке от близких, делятся своими плейлистами и советами по изоляции.
Антон Севидов, Григорий Добрыгин и Кирилл Серебренников делятся плейлистами для самоизоляции в новом проекте «Изоляция — моя профессия»
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Фото: Алексей Никишин
Слушатели могут, например, отправиться считать барсов в горах Алтая под «Сплина» вместе с работником национального парка, проехать с дальнобойщиком от Новороссийска до Сахалина под Машу Распутину, понаблюдать за белыми медведями и под Coldplay с исследователями Арктики, почувствовать себя специалистом по выживанию Тимофеем Баженовым под Бориса Гребенщикова или даже нарисовать что-то вместе со смотрителем маяка под A-ha.
Своими плейлистами поделились и специалисты по «творческой самоизоляции» — режиссер Юрий Быков, художественный руководитель театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников, музыкант Антон Севидов, который записал и выпустил свой последний альбом (и первый русскоязычный!) «Андропов» во время пандемии, а также актер Григорий Добрыгин.
«12 лет назад в течение трех месяцев я находился в условиях добровольной самоизоляции на Чукотке. Это были съемки фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Наша небольшая съемочная группа была в полной изоляции и единственным способом связи был спутниковый телефон, которым можно было воспользоваться один раз в неделю. И тоску по домам, асфальту и деревьям, которых в тундре нет, компенсировала музыка», — вспоминает о своей «творческой самоизоляции» Добрыгин.
Фронтмен Tesla Boy Антон Севидов самоизолировался в своей московской квартире с чувством выполненного долга: на днях группа выпустила первый русскоязычный альбом «Андропов». Заслушав 9 треков до дыр (реально!!!), мы попросили Антона поделиться своим карантинным плейлистом. Эврика! Найдено средство, которое примиряет с замкнутым пространством.
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