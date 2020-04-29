Слушатели могут, например, отправиться считать барсов в горах Алтая под «Сплина» вместе с работником национального парка, проехать с дальнобойщиком от Новороссийска до Сахалина под Машу Распутину, понаблюдать за белыми медведями и под Coldplay с исследователями Арктики, почувствовать себя специалистом по выживанию Тимофеем Баженовым под Бориса Гребенщикова или даже нарисовать что-то вместе со смотрителем маяка под A-ha.

Своими плейлистами поделились и специалисты по «творческой самоизоляции» — режиссер Юрий Быков, художественный руководитель театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников, музыкант Антон Севидов, который записал и выпустил свой последний альбом (и первый русскоязычный!) «Андропов» во время пандемии, а также актер Григорий Добрыгин.

«12 лет назад в течение трех месяцев я находился в условиях добровольной самоизоляции на Чукотке. Это были съемки фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Наша небольшая съемочная группа была в полной изоляции и единственным способом связи был спутниковый телефон, которым можно было воспользоваться один раз в неделю. И тоску по домам, асфальту и деревьям, которых в тундре нет, компенсировала музыка», — вспоминает о своей «творческой самоизоляции» Добрыгин.