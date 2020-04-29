Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, договоренности по правам пока не заключены с российскими звукозаписывающими компаниями — на данный момент соглашение достигнуто только с Warner Music Group и Sony. Продолжить подготовку к запуску Spotify в России мешает пандемия коронавируса, из-за которой личные встречи для урегулирования вопросов по работе сервиса приостановлены.

При этом проект все еще планируют запустить в текущем году.

Еще в начале 2014 года Spotify зарегистрировал в России ООО «Спотифай» — тогда стриминговый сервис планировалось вывести на рынок к осени того же года. Однако в 2015 году запуск перенесли. О возрождении планов стало известно в марте 2018 года. В случае, если запуск состоится, стоимость подписки предположительно составит 150 рублей. Однако для того, чтобы стриминг успешно существовал, необходимо, например, найти якорного партнера для роста аудитории и «убедить молодых слушателей». В августе 2019 года Spotify вновь отложил запуск в России.