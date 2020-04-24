Муся Тотибадзе выпустила клип на песню «Тебя», снятый в самоизоляции

О самоизоляции и новом сингле:

В какой-то момент в декабре прошлого года мне ужасно захотелось сбежать из Москвы, надо сказать, это чувство возникает во мне все чаще. Но тогда даже удалось это сделать. Получив права, на следующий день я рванула в деревню, где сняла маленький домик. Творческая командировка в компании близких людей.

Несколько дней в глуши мы читали, гуляли и просто хорошо жили как истинные гедонисты. С собой у меня был большой сборник Мандельштама. Возможно, покажется пошлым, что меня вдохновил Осип Эмильевич, но это так. Словами не сказать, но можно прочитать и умереть от красоты и грусти, легкости и света, боли и надежды в его стихах.