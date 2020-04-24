Муся Тотибадзе выпустила клип на песню «Тебя», снятый в самоизоляции

Муся Тотибадзе выпустила новый сингл «Тебя». Композиция, как и клип на нее, родилась в условиях отсутствия внешних раздражителей — певица ушла в самоизоляцию еще в декабре 2019 года. Представил новую работу исполнительницы Александр Гудков — присядьте на диван и посмотрите прямо сейчас!
Напомним, в мае 2019 года Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов. В поддержку пластинки певица презентовала клип на песню «Разбегаюсь», участие в котором приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский и другие.
Ранее Муся Тотибадзе также выпустила клип на песню «Кто остановит этот дождь», презентованную в качестве сингла в ноябре этого года. В новом видео героиня танцует на улицах Берлина, падает в листья и с разбега — в холодное осеннее озеро. Посмотрите прямо сейчас!
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