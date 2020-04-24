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Муся Тотибадзе выпустила клип на песню «Тебя», снятый в самоизоляции

Муся Тотибадзе выпустила новый сингл «Тебя». Композиция, как и клип на нее, родилась в условиях отсутствия внешних раздражителей — певица ушла в самоизоляцию еще в декабре 2019 года. Представил новую работу исполнительницы Александр Гудков — присядьте на диван и посмотрите прямо сейчас!

 

Муся Тотибадзе

О самоизоляции и новом сингле:

В какой-то момент в декабре прошлого года мне ужасно захотелось сбежать из Москвы, надо сказать, это чувство возникает во мне все чаще. Но тогда даже удалось это сделать. Получив права, на следующий день я рванула в деревню, где сняла маленький домик. Творческая командировка в компании близких людей.

Несколько дней в глуши мы читали, гуляли и просто хорошо жили как истинные гедонисты. С собой у меня был большой сборник Мандельштама. Возможно, покажется пошлым, что меня вдохновил Осип Эмильевич, но это так. Словами не сказать, но можно прочитать и умереть от красоты и грусти, легкости и света, боли и надежды в его стихах.

Напомним, в мае 2019 года Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов. В поддержку пластинки певица презентовала клип на песню «Разбегаюсь», участие в котором приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский и другие.

Ранее Муся Тотибадзе также выпустила клип на песню «Кто остановит этот дождь», презентованную в качестве сингла в ноябре этого года. В новом видео героиня танцует на улицах Берлина, падает в листья и с разбега — в холодное осеннее озеро. Посмотрите прямо сейчас!

 

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Дарья Гладких,
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