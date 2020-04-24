Специально для «Собака.ru»:

Мы записывали еще до введения карантинных мер и достаточно легко, после чего я даже успела умотать в Берлин, а Люба — месяц пожить в Москве. Релиз получился очень разноплановым — в нем есть все, о чем мы думали, страдали, чем жили последние два года.

Каждый наш альбом мы стараемся сделать разным — и это не поиск какого-то нового звучания или себя, это просто одним из способов самовыражения. Как мне кажется, на сегодняшний день это самый оформленный материал, который мы выпустили.

Мне нравятся абсолютно все песни, хотя были сомнения насчет менструальной чащи — правда потом я поняла: почему мы должны молчать о том, что нас волнует? Месячные есть у всех женщин!