Петербургский дуэт Маши Блиновой и Любы Романенковой «Ритуальные услуги» выпустил новый альбом «Красное не только об одном». Третья по счету полноформатная пластинка о подростковых влюбленностях, гендерной самоидентификации, одиночестве и других проблемах из жизни молодых девушек получилась экспериментальным «новым попом» — с драйвовым басом, ретро-электроникой и даже психическими шумами. Послушайте прямо сейчас!
Петербургский дуэт «Ритуальные услуги» выпустил новый альбом «Красное не только об одном»
Маша Блинова
Специально для «Собака.ru»:
Мы записывали еще до введения карантинных мер и достаточно легко, после чего я даже успела умотать в Берлин, а Люба — месяц пожить в Москве. Релиз получился очень разноплановым — в нем есть все, о чем мы думали, страдали, чем жили последние два года.
Каждый наш альбом мы стараемся сделать разным — и это не поиск какого-то нового звучания или себя, это просто одним из способов самовыражения. Как мне кажется, на сегодняшний день это самый оформленный материал, который мы выпустили.
Мне нравятся абсолютно все песни, хотя были сомнения насчет менструальной чащи — правда потом я поняла: почему мы должны молчать о том, что нас волнует? Месячные есть у всех женщин!
Напомним, второй полноформатный альбом «Ритуальных услуг» «Типичный запрос в психологию» вышел в ноябре 2018 года. Спустя год участницы коллектива презентовали клип на песню «Дурак» — композицию и видеоряд к которой прописаны атмосферой тупиковой безысходности и одиночества. Идея подростковой драмы пришла ее режиссеру Игорю Власенко, оператором работы выступил Андрей Титов. По просьбе «Собака.ru» съемочная команда во главе с Машей Блиновой раскрыла подробности создания клипа.
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