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Тенор Юсиф Эйвазов возьмет интервью у Валерия Гергиева, Пласидо Доминго, Дениса Мацуева и других артистов

Юсиф Эйвазов запускает онлайн-проект «Разговор с интересными людьми». Оперный певец будет встречать в прямом эфире Instagram с классическими музыкантами, а также популярными артистами, продюсерами и промоутерами.

 

Его первыми гостями стали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и двукратный лауреат премии Grammy Максим Венгеров. Запись трансляции пока еще доступна в Instagram-аккаунте Эйвазова. 

В ближайшее время состоятся интервью с Пласидо Доминго, Денисом Мацуевым, Екатериной Семенчук, Эльчином Азизовым, Игорем Бутманом, Еленой Стихиной и Максимом Мироновым. Они также пройдут в рамках прямых эфиров в Instagram.

Представители тенора отмечают, что пользователи также смогут задавать вопросы и предлагать темы для бесед. 

Из последних работ у Юсифа Эйвазова — партии в Мариинском театре, Баварской государственной опере в Мюнхене, Пражском национальном театре, Венской государственной опере, а также на «Арена ди Верона» и Зальцбургском фестивале. Эйвазов также выступает «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке, лондонском «Ковент-Гардене», Большом театре и в миланском «Ла Скала». 

 

Фото на обложке: yusifeyvazov.com

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Рита Шмакова,
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