Тенор Юсиф Эйвазов возьмет интервью у Валерия Гергиева, Пласидо Доминго, Дениса Мацуева и других артистов

Его первыми гостями стали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и двукратный лауреат премии Grammy Максим Венгеров. Запись трансляции пока еще доступна в Instagram-аккаунте Эйвазова.

В ближайшее время состоятся интервью с Пласидо Доминго, Денисом Мацуевым, Екатериной Семенчук, Эльчином Азизовым, Игорем Бутманом, Еленой Стихиной и Максимом Мироновым. Они также пройдут в рамках прямых эфиров в Instagram.

Представители тенора отмечают, что пользователи также смогут задавать вопросы и предлагать темы для бесед.

Из последних работ у Юсифа Эйвазова — партии в Мариинском театре, Баварской государственной опере в Мюнхене, Пражском национальном театре, Венской государственной опере, а также на «Арена ди Верона» и Зальцбургском фестивале. Эйвазов также выступает «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке, лондонском «Ковент-Гардене», Большом театре и в миланском «Ла Скала».

Фото на обложке: yusifeyvazov.com

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