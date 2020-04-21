«Если ты собрался куда-то, подумай и семь раз отмерь»: Борис Гребенщиков записал песню про самоизоляцию

Находясь в самоизоляции, Борис Гребенщиков запустил цикл песен «Подношения интересному времени» — ежедневно он записывает на видео и выкладывает в социальные сети по одной новой композиции. Уже успела выйти 21 песня, среди них как хиты «Дубровский», «Платан», «Сокол», так и архивные сочинения «Аквариума» — «Шары из хрусталя», «Девушки танцуют огни», «Письма с границы между светом и тенью».

«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года ее основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курехин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин и многие другие.

Еще в августе бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков пообещал выпустить новый альбом уже осенью этого года — пренебрегая отпуском, музыкант занялся процессом микширования свежих композиций. А пока поклонники пребывают в ожидании пластинки, клип БГ на песню «Темная как ночь» (по сценарию номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — писателя Александра Цыпкина!) пополняет копилку наград. Ролик уже признали лучшим музыкальным видео на фестивале короткого метра Moscow Shorts, лучшим короткометражным фильмом на Фестивале независимого кино VIFF-2019 в Вене, а также лучшим музыкальным фильмом на Dublin International Short Film.