Cream Soda, Tesla Boy и Сюзанна устоят домашние концерты в прямом эфире Instagram

Первыми, кто примет участие в #песняхдома станет группа Cream Soda. Они выйдут в прямой эфир 21 апреля в 20:00 по московскому времени и сыграют любимые песни фанатов и ответят на их вопросы, а также расскажут о том, как справляются с самоизоляцией. «Зрителей ждет выступление группы в лучших концертных майках с любимым домашним низом, а также знакомые многим треки в уникальной аранжировке», — уточнили «Афише Daily» представители соцсети.

Напомним, совсем недавно Cream Soda переосмыслили трек группы «Хлеб» «Плачу на техно», выпущенный в ноябре 2017 года. Новая версия более меланхоличная — в условиях пандемии все общественные мероприятия отменены, как и вечеринки. Получился настоящий видеоинструктаж о том, как тусоваться во время карантина, не выходя из дома.