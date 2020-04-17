Cream Soda, Tesla Boy и Сюзанна станут участниками серии домашних live-концертов, которые запустил Instagram под хэштегом #песнядома. Выступления запланированы на 21, 22 и 24 апреля. Трансляции пройдут в официальных аккаунтах музыкантов.
Cream Soda, Tesla Boy и Сюзанна устоят домашние концерты в прямом эфире Instagram
Первыми, кто примет участие в #песняхдома станет группа Cream Soda. Они выйдут в прямой эфир 21 апреля в 20:00 по московскому времени и сыграют любимые песни фанатов и ответят на их вопросы, а также расскажут о том, как справляются с самоизоляцией. «Зрителей ждет выступление группы в лучших концертных майках с любимым домашним низом, а также знакомые многим треки в уникальной аранжировке», — уточнили «Афише Daily» представители соцсети.
Напомним, совсем недавно Cream Soda переосмыслили трек группы «Хлеб» «Плачу на техно», выпущенный в ноябре 2017 года. Новая версия более меланхоличная — в условиях пандемии все общественные мероприятия отменены, как и вечеринки. Получился настоящий видеоинструктаж о том, как тусоваться во время карантина, не выходя из дома.
На следующий день, 22 апреля, в эфир Instagram выйдет певица Сюзанна. С 19:00 по Москве она сыграет сольные треки, в том числе из осеннего EP «Непросто со вкусом». Пользователи также смогут задать ей вопросы — на самые интересные Сюзанна ответит в live-трансляции.
Завершит live-неделю Tesla Boy. Его трансляция запланирована на 20:00 24 апреля. Фронтмен группы Антон Севидов собирается включить в трансляцию песни из нового русскоязычного альбома «Андропов», премьера которого состоялась ранее в апреле. На пластинке — 9 треков о выходе из зоны комфорта, самоконтроле и абьюзерах, а также композиция «Холод уйдет», выпущенная в апреле 2019 года.
Первыми участниками домашних лайвов от Instagram стали певицы Монтеочка и Елена Темникова, а также Feduk.
Ранее команда «Вечернего Урганта» и «Музыкальная студия» Александра Гудкова сняли клип «Самоизоляция» с участием российских звезд и призвали всех сидеть дома. Вокальную партию исполнил сам Александр Гудков на мотив песни Be my lover группы La Bouche, а Иван Ургант зачитал рэп. Также в начале апреля апреля авторы YouTube-канала «КликКлак» Илья Прусикин и Эльдар Джарахов запустили новый песенный конкурс «Карантиновидение 2020» — альтернативу отмененному из-за коронавируса «Евровидению». Клип для первого трека соревнования сняла Алина Пязок.
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