Из открытого письма президенту РФ Владимиру Путину, опубликованного в журнале «Сноб»:

Я удивлен и крайне обеспокоен тем, что во время Вашей встречи с предпринимателями до Вас донесли информацию о том, как пострадал концертный бизнес, какие убытки понесли организаторы и билетные агентства, но никто не сказал о музыкантах — маленьких, в то же время очень важных и хрупких винтиках, без которых вообще не может существовать эта индустрия! О людях, которые проводят большую часть своей жизни в непростом обучении, а после оттачивают мастерство, полностью отдавая себя служению музыке.

Мы знаем в лицо звезд, собирающих стадионы, но ведь за их спиной на сцене стоят аккомпанирующие эстрадно-джазовые музыканты, аранжировщики. Так исторически сложилось, что после распада СССР и государственной системы прикрепления эстрадно-джазовых артистов и коллективов к Дворцам культуры, они до сих пор не объединены никакими организациями и союзами, большинство из них не имеет официальной работы, лишь единицы имеют свои ИП. Они находятся в абсолютно беззащитном с социальной точки зрения положении и сегодня мы имеем огромное количество безработных музыкантов, у которых нет никаких накоплений, но есть семьи, съемное жилье...

Важно понимать, что через некоторое время профессиональные музыканты вынуждены будут оставить свое призвание и многолетний труд, ради любой работы, вообще не имеющей отношения к музыке, чтобы прокормить себя и свою семью. Если мы потеряем эту прослойку нашего общества, в которую страна уже вложила немало времени и средств, дав возможность получить прекрасное дополнительное и высшее музыкальное образование, это будет невосполнимой потерей для нашей культуры!