Народный артист России, саксофонист и джазмен Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой просьбой поддержать профессиональных музыкантов в период пандемии. По словам Козлова, если не оказать поддержку, музыканту будут вынуждены «оставить свое призвание и многолетний труд ради любой работы, чтобы прокормить себя и свою семью», что станет «невосполнимой потерей для нашей культуры».
«Вынуждены оставить многолетний труд ради любой работы»: обращение к Путину с просьбой поддержать профессиональных музыкантов в период пандемии
Алексей Козлов
Из открытого письма президенту РФ Владимиру Путину, опубликованного в журнале «Сноб»:
Я удивлен и крайне обеспокоен тем, что во время Вашей встречи с предпринимателями до Вас донесли информацию о том, как пострадал концертный бизнес, какие убытки понесли организаторы и билетные агентства, но никто не сказал о музыкантах — маленьких, в то же время очень важных и хрупких винтиках, без которых вообще не может существовать эта индустрия! О людях, которые проводят большую часть своей жизни в непростом обучении, а после оттачивают мастерство, полностью отдавая себя служению музыке.
Мы знаем в лицо звезд, собирающих стадионы, но ведь за их спиной на сцене стоят аккомпанирующие эстрадно-джазовые музыканты, аранжировщики. Так исторически сложилось, что после распада СССР и государственной системы прикрепления эстрадно-джазовых артистов и коллективов к Дворцам культуры, они до сих пор не объединены никакими организациями и союзами, большинство из них не имеет официальной работы, лишь единицы имеют свои ИП. Они находятся в абсолютно беззащитном с социальной точки зрения положении и сегодня мы имеем огромное количество безработных музыкантов, у которых нет никаких накоплений, но есть семьи, съемное жилье...
Важно понимать, что через некоторое время профессиональные музыканты вынуждены будут оставить свое призвание и многолетний труд, ради любой работы, вообще не имеющей отношения к музыке, чтобы прокормить себя и свою семью. Если мы потеряем эту прослойку нашего общества, в которую страна уже вложила немало времени и средств, дав возможность получить прекрасное дополнительное и высшее музыкальное образование, это будет невосполнимой потерей для нашей культуры!
Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».
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