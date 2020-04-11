Рукописный текст композиции «ливерпульской четвёрки» The Beatles «Hey Jude», которую написал Пол Маккартни, ушел с молотка за 910 тыс. долларов на аукционе Julien's Auctions, рассказали представители аукциона в соцсетях.
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за 910 тыс. долларов
SOLD for $910,000! Handwritten lyrics to the 1968 Beatles hit “Hey Jude” written by Paul McCartney in black felt pen and used in studio for recording.— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) April 10, 2020
Sold today in our special "All Beatles" live auction at https://t.co/sIaddGvvQg.#TheBeatles #JuliensAuctions #Auction pic.twitter.com/fxnN6NgpKm
Изначально лот оценивали в 160-180 тыс. долларов. Примечательно, что текст песни написан черным фломастером и использовался для записи композиции в студии.
«Hey Jude» сочинил Пол Маккартни, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, во время развода его родителей. Песню номинировали на премию «Гремми» в трех категориях: «Запись года», «Песня года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».
Напомним, барабанщик культового британского коллектива The Beatles Ринго Старр и участники хип-хоп группы The Roots исполнили в эфире «Вечернего шоу Джимми Фэллона» песню Yellow Submarine — на игрушечных инструментах. В этом им помог и сам Фэллон, стуча в барабан и вдохновенно дудя в желтый детский мегафон.
Напомним, с молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. В 2018 году культовые The Beatles, распавшиеся еще в 1970 году, выпустили клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Ранее также стало известно, что режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. В сентябре 2019 года в Петербурге скончался создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин.
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