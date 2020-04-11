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Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за 910 тыс. долларов

Рукописный текст композиции «ливерпульской четвёрки» The Beatles «Hey Jude», которую написал Пол Маккартни,  ушел с молотка за 910 тыс. долларов на аукционе Julien's Auctions, рассказали представители аукциона в соцсетях.

Изначально лот оценивали в 160-180 тыс. долларов. Примечательно, что текст песни написан черным фломастером и использовался для записи композиции в студии.

 «Hey Jude» сочинил Пол Маккартни, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, во время развода его родителей. Песню номинировали на премию «Гремми» в трех категориях: «Запись года», «Песня года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».

Напомним, барабанщик культового британского коллектива The Beatles Ринго Старр и участники хип-хоп группы The Roots исполнили в эфире «Вечернего шоу Джимми Фэллона» песню Yellow Submarine — на игрушечных инструментах. В этом им помог и сам Фэллон, стуча в барабан и вдохновенно дудя в желтый детский мегафон.
 

Создатель крупнейшего музея The Beatles (и главный фанат!) Коля Васин о «ливерпульской четверке», богослужениях в храме Любви и Мира и том, почему Леннон — жив

Напомним, с молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. В 2018 году культовые The Beatles, распавшиеся еще в 1970 году, выпустили клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Ранее также стало известно, что режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. В сентябре 2019 года в Петербурге скончался создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин.


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Сабина Алиева,
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