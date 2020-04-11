Фестиваль Burning Man отменили на фоне коронавируса

«После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock в 2020 году», —сообщили они. По словам организаторов, деньги за билеты на фестиваль вернут. При этом они призвали пожертвовать часть или всю стоимость на поддержание проекта. Кроме того, Black Rock City планируется создать в формате онлайн.