Фестиваль музыки и искусств Burning Man, который разворачивается в пустыне Блэк-Рок в Неваде каждый год, отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Фестиваль Burning Man отменили на фоне коронавируса
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Фото: Shutterstock
«После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock в 2020 году», —сообщили они. По словам организаторов, деньги за билеты на фестиваль вернут. При этом они призвали пожертвовать часть или всю стоимость на поддержание проекта. Кроме того, Black Rock City планируется создать в формате онлайн.
Фестиваль Burning Man, который длится несколько дней, проходит ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в конце августа и начале сентября. Он посвящен музыке, современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.
Напомним, фестиваль Coachella перенесли на осень из-за коронавируса, но организаторы фестиваля оставили подарок для фанатов: они показывают документальный фильм о 20-летии своего масштабного проекта. Среди артистов, которые приняли участие в съемках, Билли Айлиш, Канье Уэст, Мадонна, Трэвис Скотт, Daft Punk, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Moby, Beck, Radiohead и другие музыканты.
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