«Аигел» показали клип на песню «Две недели»

Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — музыкальный дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия «Аигел» — выпустили новый клип на песню «Две недели». Композиция была выпущена на втором студийном альбоме коллектива «Музыка», вышедшем в 2018 году.
Новый клип «Аигел» — совместная работа продюсера Stereotactic Алексея Шевченко и фотографа Петра Барабаки. По словам Шевченко, сценарий отправлялся музыкантам без особой надежды — потому что «кто снимает клипы на песни с позапрошлого альбома». «Понятно, что это некоммерческий проект, поэтому самое классное — это то, как все, с кем мы хотели поработать. И оператор Давид Хайзников, и вся команда прониклись идеей, поддержали и согласились участвовать. Всем им за это большое спасибо», — поделился он.
Илья Барамия
Айгель в какой-то день перед новым годом узнала про УДО. Нервничала, писала странные сообщения. Через день присылает демо: «Слушай, слушай скорее, а то удалю». Я ехал в студию и слушал в метро от Техноложки до Сенной. У меня слезы потекли, не смог сдержать. Мужик под пятьдесят лет едет в метро и плачет от песни-колыбельной — огромный спектр ощущений. Партию пианино нам подарил Гоша Стефанов, очень хороший пианист и студийщик. Когда-то мы с ним делали проект, который ничем не закончился, но остались демки, одну из которых использовала Айгель для написания этой песни. А вот когда ребята из Stereotactic прислали сценарий — тут уж Айгель ревела. Но это было прямо в точку. Я не люблю грустные истории, но это полный мрак, в котором огромный драйв.
Напомним, в апреле 2019 года на «Собака.ru» состоялась премьера трека «Идем на канцо» группы «Аигел», который стал самостоятельным синглом дуэта в ожидании релиза «Эдема». В марте музыканты презентовали сингл «На нашей стороне». Позже «Аигел» позвали перкуссиониста и второго фронтмена петербуржцев Shortparis Данилу Холодкова сняться в своем новом клипе на песню «Четкий». Тогда Айгель Гайсина призналась, что роль досталась Холодкову за его фирменные безумные танцы. В августе «Аигел» презентовали третий студийный альбом «Эдем». А еще посмотрите клип музыкантов на песню «Снег» и композицию Youʼre Born. В видео от режиссера Анджея Гавриша главный герой, напоминающий президента (так ли это, музыканты умалчивают), прыгает в крещенскую прорубь и молодеет.
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