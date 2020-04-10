«Аигел» показали клип на песню «Две недели»

Айгель в какой-то день перед новым годом узнала про УДО. Нервничала, писала странные сообщения. Через день присылает демо: «Слушай, слушай скорее, а то удалю». Я ехал в студию и слушал в метро от Техноложки до Сенной. У меня слезы потекли, не смог сдержать. Мужик под пятьдесят лет едет в метро и плачет от песни-колыбельной — огромный спектр ощущений. Партию пианино нам подарил Гоша Стефанов, очень хороший пианист и студийщик. Когда-то мы с ним делали проект, который ничем не закончился, но остались демки, одну из которых использовала Айгель для написания этой песни. А вот когда ребята из Stereotactic прислали сценарий — тут уж Айгель ревела. Но это было прямо в точку. Я не люблю грустные истории, но это полный мрак, в котором огромный драйв.