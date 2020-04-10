Cream Soda переосмыслили трек группы «Хлеб» «Плачу на техно», выпущенный в ноябре 2017 года. Новая версия более меланхоличная — в условиях пандемии все общественные мероприятия отменены, как и вечеринки. Получился настоящий видеоинструктаж о том, как тусоваться во время карантина, не выходя из дома — показали не только музыканты Cream Soda, но и Александр Гудков, танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов и участники шоу «Танцы на ТНТ». «Всем отмененным вечеринкам посвящается».
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Radiohead покажут архивные живые выступления в рамках движения #stayhome, российские писатели по очереди прочтут фрагменты своих произведений, ежедневно выходя в прямой эфир со своими читателями в рамках акции #КоронаДекамерона, а благотворительный фонд «Дом с маяком» запускает цикл онлайн-встреч с кинематографистами. «Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кому подпевать. А для тех, кто все-таки скучает по клубам, закрепляем полученные знания о домашних вечеринках карами из клипа Cream Soda и «Хлеб».
Напомним, третий лонгплей Cream Soda «Комета» вышел в июле 2019 года. Вместе с презентацией пластинки группа показала клип на песню «Никаких больше вечеринок», продюсером которого выступил Александр Гудков (и снялся сам!). Вместе с Гудковым сбежали на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин и режиссер Александр Баширов. Клип на еще одну песню, вошедшую в альбом — «Солд аут» — музыканты выпустили в сентябре. Послушайте также микстейп, который Cream Soda записали специально для «Собака.ru».
В октябре 2018 года Cream Soda выпустили альбом ремиксов «Версии красиво» — последователь пластинки «Красиво». Представить иной взгляд на композиции помогли музыканты, диджеи и продюсеры, «творчеством которых мы заряжаемся, вдохновляемся, играем их на dj сетах и просто получаем удовольствие от их музыки». Среди них — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» трио «Лауд».
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