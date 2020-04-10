Группа Tesla Boy выпустила первый русскоязычный альбом «Андропов». На пластинке — 9 треков о выходе из зоны комфорта, самоконтроле и абьюзерах, а также композиция «Холод уйдет», выпущенная в апреле 2019 года. Послушайте прямо сейчас!
Tesla Boy выпустили первый русскоязычный альбом «Андропов»
Источником вдохновения новой, четвертой по счету пластинки Tesla Boy стали светская архитектура, длинные проспекту, пластинка группы Zodiac 1980 года, сериал Паоло Соррентино «Новый папа», фильм «Экстаз» и даже мини-сериал «Чернобыль» — по словам фронтмена группы Антона Севидова, именно в нем «точно и подробно показан СССР того времени».
«Андропов — олицетворение контроля. Где начинается свобода и где она заканчивается? Что мы контролируем и что контролирует нас? Что мы можем себе позволить, а где мы себя останавливаем, включая своего внутреннего Андропова? Все это приправлено большой долей иронии. Время правления Андропова — это мое глубокое детство и своя определенная эстетика, где под колпаком массивной и монотонной пропаганды официоза жили простые люди. Они находили свои радости, доставали и слушали запрещенную музыку, пытались играть или даже записывать то, что реально хотелось, а не то, что пропускало советское Министерство культуры. Весь этот мир, который еще даже не намекал на грядущие перемены», — рассказал Севидов для Apple Music.
Напомним, третий студийный альбом группы Tesla Boy Remedy был презентован в октябре 2018 года и стал первым лонгплеем коллектива со времен релиза The Universe Made of Darkness в 2013 году. Ранее сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом — при участии фронтмена Tesla Boy Антона Севидова, певицы Монеточки, Дианы Арбениной и Манижи. А недавно Дельфин представил клип на песню J2000.0, в котором неопознанный летающий объект распыляет вирус любви — под удар попал и Севидов!
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