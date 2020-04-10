Tesla Boy выпустили первый русскоязычный альбом «Андропов»

«Андропов — олицетворение контроля. Где начинается свобода и где она заканчивается? Что мы контролируем и что контролирует нас? Что мы можем себе позволить, а где мы себя останавливаем, включая своего внутреннего Андропова? Все это приправлено большой долей иронии. Время правления Андропова — это мое глубокое детство и своя определенная эстетика, где под колпаком массивной и монотонной пропаганды официоза жили простые люди. Они находили свои радости, доставали и слушали запрещенную музыку, пытались играть или даже записывать то, что реально хотелось, а не то, что пропускало советское Министерство культуры. Весь этот мир, который еще даже не намекал на грядущие перемены», — рассказал Севидов для Apple Music.

Напомним, третий студийный альбом группы Tesla Boy Remedy был презентован в октябре 2018 года и стал первым лонгплеем коллектива со времен релиза The Universe Made of Darkness в 2013 году. Ранее сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом — при участии фронтмена Tesla Boy Антона Севидова, певицы Монеточки, Дианы Арбениной и Манижи. А недавно Дельфин представил клип на песню J2000.0, в котором неопознанный летающий объект распыляет вирус любви — под удар попал и Севидов!