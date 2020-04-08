Ученые представили вирус COVID-19 в виде мелодии

Как отмечают исследователи, мелодия даже может помочь в борьбе с COVID-19. Команда ученых под руководством профессора Бьюлера добавляет, что понимание «вибрационной структуры» белка коронавируса «имеет решающее значение для разработки лекарств и многого другого. Вибрации могут изменяться, например, при повышении температуры, и они могут также объяснить нам, почему SARS-CoV-2 тяготеет к человеческим клеткам больше, чем другие вирусы».

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