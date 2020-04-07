Земфира выпустит новый студийный альбом. Первый за 7 лет

Она также призвала поклонников соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома: «Я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило - как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно - сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить».

На прошлой неделе Земфира опубликовала новую песню «Крым». Рената Литвинова также отметила, что композиция станет саундтреком к ее фильму «Северный ветер». Он выйдет в прокат уже в этом году.

В 2019 году исполнилось 20 лет с момента выхода первого студийного альбома группы «Zемфира» «Земфира». Пластинка состояла из 14 композиций — практически все песни после выхода альбома попали в ротацию на радиостанции страны. С альбома официально было выпущено семь синглов — «Ракеты», «СПИД», «Ариведерчи», «Синоптик», «Почему», «Ромашки» и «Снег». На песни «Почему» и «Ариведерчи» были выпущены музыкальные видео.

Первые слова Земфиры о дебютной пластинке были скептические. «Это первый блин, который, конечно, комом. Ошибки там есть, но молодости все простительно. Про аранжировку вообще говорить сейчас смешно — ее как таковой на первом альбоме нет. Потому что очень мало времени было на запись, и потому что я не поняла, куда я полезла. На второй пластинке все будет хорошо. На самом деле я считаю, что материал нормальный, пластинка законченная, все спето, слова понятны, и слава Богу», — рассказала певица журналу Fuzz незадолго до презентации альбома.

В 2020 году Земфира станет хедлайнером фестиваля Stereoleto. Выступление певицы в Петербурге будет первым за два года. И также первым open-air концертом — с 2006 года!



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