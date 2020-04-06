Рок-группа «Сплин», бессменным лидером которой является музыкант Александр Васильев, была основана в 1994 году в Петербурге. Название коллектива придумано благодаря строкам стихотворения поэта Саши Черного, на основе которого позже была написана песня «Под сурдинку», вошедшая в дебютный альбом «Сплин» «Пыльная быль» 1994 года. Всего в дискографии музыкантов 16 полноформатных пластинок, два концертных альбома, два сборника и 10 синглов.

Напомним, в мае прошлого года группа «Сплин» выпустила альбом «Встречная полоса». Пластинка стала 15-ой по счету и насчитывает 11 песен. Почти все композиции написал лидер «Сплина» Александр Васильев, а вот слова 30-секундного «Булгаковского марша» взяты из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Коллектив также выпустил клип на песню «Тревога» — под речитатив «Избавьте меня ради Бога от этого чувства которое мы называем тревога» стремительно сменяются кадры с нападением в парке, убийством, ночным кошмаром и прочими криминальными явлениями. Песня вошла в альбом «Ключ к шифру», который вышел в 2016 году.