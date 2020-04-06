В начале апреля авторы YouTube-канала «КликКлак» Илья Прусикин и Эльдар Джарахов запустили новый песенный конкурс «Карантиновидение»-2020 — альтернативу отмененному из-за коронавируса «Евровидению». Первой участницей стала вокалистка группы Little Big Софья Таюрская, следом за ней заявку на конкурс подал и сам Прусикин — записав песню «Кристина, ты королева карантина». МС Сенечка тоже выпустил «Вирусный трек» про коронавирус. В нем Сеня Лисейчев быстро и без проблем вводит в курс дела — как правильно вести себя в период пандемии и пережить ее «на изи».

Столицей YouTube стал Петрозаводск — клип карельского рэпера Витали Альбатроса на песню «Why russians don't get coronavirus» (на английском!) набрал больше 700 тысяч просмотров, его рекомендуют Ксения Собчак и Артемий Троицкий, а комментируют пользователи со всех уголков мира - от Афин до Чикаго. Виталя, скрывающий настоящее имя и появляющийся на публике только в маске (просто не хочет лишаться личного пространства!), специально для «Собака.ru» рассказал о том, что больше всего раздражает его коронавирусной повестке и о том, что нас ждет, когда всеобщий карантин уйдет в небытие.