Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно придумать песню, записать минутное видео в домашних условиях, загрузить его в социальные сети с хештегом #Карантиновидение2020 и отметить под видео Прусикина, Джарахова и «КликКлак». «Главная цель этого проекта — поддержка друг друга в столь непростое время. Не стесняйтесь, записывайте песню и снимайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна — а, может, и весь мир», — объясняет оргкомитет «Карантиновидения».

Свою заявку на участие в конкурсе уже прислал участник группы «Хлеб» Денис Кукояка. Как только кончится «все это», он «двинет сразу на равэ» — а пока сидит дома в самоизоляции и экономит деньги. Посмотрите сами!