В начале апреля авторы YouTube-канала «КликКлак» Илья Прусикин и Эльдар Джарахов запустили новый песенный конкурс «Карантиновидение»-2020 — альтернативу отмененному из-за коронавируса «Евровидению». Первой участницей стала вокалистка группы Little Big Софья Таюрская, следом за ней заявку на конкурс подал и сам Прусикин — записав песню «Кристина, ты королева карантина». Посмотрите клип от режиссера Алины Пязок. В главной роли — Эльдар Джарахов!
Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно придумать песню, записать минутное видео в домашних условиях, загрузить его в социальные сети с хештегом #Карантиновидение2020 и отметить под видео Прусикина, Джарахова и «КликКлак». «Главная цель этого проекта — поддержка друг друга в столь непростое время. Не стесняйтесь, записывайте песню и снимайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна — а, может, и весь мир», — объясняет оргкомитет «Карантиновидения».
Свою заявку на участие в конкурсе уже прислал участник группы «Хлеб» Денис Кукояка. Как только кончится «все это», он «двинет сразу на равэ» — а пока сидит дома в самоизоляции и экономит деньги. Посмотрите сами!
Напомним, ранее оргкомитет «Евровидения» отменил проведение международного конкурса эстрадной песни из-за распространения коронавируса. В этом году Россию должна была представить рейв-группа Little Big — но ко всеобщему разочарованию музыканты (и полюбившийся всем Пухляш!) не поедут в Роттердам. Посмотрите, как на это отреагировал фронтмен группы Илья Прусикин. МС Сенечка тоже выпустил «Вирусный трек» про коронавирус. В нем Сеня Лисейчев быстро и без проблем вводит в курс дела — как правильно вести себя в период пандемии и пережить ее «на изи».
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