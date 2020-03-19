Dakooka презентовала новый клип на песню «Слаб»

По словам певицы, новая видеоработа воспевает «воспевает волю, самообладание, харизму, целеустремленность и другие сильные стороны человека». «Песня «Слаб» — это мой способ громко и четко поставить точку в любых отношениях. Раньше я выражала свои эмоции в текстах, но сквозь опыт я научилась принимать сложные решения смело и уверенно. В клипе я хотела показать, что я не боюсь быть такой, какой я стала, и посвящаю его всем сильным людям», — говорит Катя Еременко.

Украинская поп-певица, автор песен и композитор Екатерина Еременко, известная как Dakooka, впервые заявила о себе в марте 2015 года — выпустив дебютный альбом Radha. Всего на счету исполнительницы 8 релизов, в том числе полноформатные «Герой» и «Стрэнджлава». Вышедший в августе 2019 года лонплей «Стрэнджлава» стал самой личной и лирически сложной работой в карьере Кати Еременко — при этом, чувствуя необходимость передать свои эмоции ярче и искреннее, певица решила вернуться к камерному «домашнему» звучанию.

14 февраля Dakooka презентовала новый мини-альбом «Так интереснее». «Я не нахожу ни одной причины быть с тобой», — заявляет певица в своем новом, самом личном релизе. Здесь нет ни одной выдуманной истории или события, а каждая композиция — это тонкий и откровенный рассказ о периоде совершенного одиночества после эмоционально сложного разрыва любовных отношений. 28 февраля Катя Еременко появилась на еще одном релизе — совместном сингле с проектом Дани Шейка WE «Алые пожары». Идея записать дуэт пришла еще летом, а теперь музыканты обещают скорый совместный EP. Об этих и других музыкальный релизах февраля-2020 — в нашем материале.