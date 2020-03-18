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Zoloto выпустил клип на песню «Прости меня моя любовь», снятый в Петербурге

Коллектив алматинского музыканта Владимира Золотухина Zoloto показал новый клип на песню «Прости меня любовь». Съемки видео на композицию, вошедшую в дебютный полноформатный альбом «8 месяцев в Вегасе», проходили в Москве и Петербурге — результатом стала «история человека, который запутался между тем «неплохо» и огромным желанием быть прямо сейчас в другом месте». Посмотрите прямо сейчас!

 

Александра Чухненко, режиссер

Специально для «Собака.ru»:

Чтобы выразить идею клипа в одном предложении, я воспользуюсь фразой, которую мне однажды сказал мой друг: «Знаешь, это когда тебе вроде и здесь неплохо, но так хотелось бы быть сейчас в другом месте». Это история про человека, который запутался между тем «неплохо» и огромным желанием быть прямо сейчас в другом месте. В ней нет финала и нет морали, в ней не будет даже выбора. Так как я твердо убеждена, есть в нашей жизни такие ситуации, в которых у нас просто не остается выбора. Только его иллюзия.

Дебютный лонгплей алматинского музыканта Владимира Золотухина «8 месяцев в Вегасе» был презентован в апреле 2019 года. Сам Zoloto позиционирует пластинку как «поп-музыку, объединившую в себе рок, хип-хоп и акустические вещи». Полноформатник рассказывает историю отечественной сцены от начала 2000-х до наших дней — отсылая как ко второму альбому Земфиры Рамазановой, так и хиту Андрея Губина «Зима-холода». В качестве приглашенного артиста выступил рэпер Масло черного тмина («Наш последний снег»).

Напомним, в январе Zoloto выпустили новый сингл «Стихнет мотор». Композиция была представлена еще в мае 2019 года в качестве лайв-видео, и теперь получила студийную запись — участие в которой принял экс-барабанщик On-The-Go Гриша Добрынин. 

 

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Дарья Гладких,
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