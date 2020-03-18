Дебютный лонгплей алматинского музыканта Владимира Золотухина «8 месяцев в Вегасе» был презентован в апреле 2019 года. Сам Zoloto позиционирует пластинку как «поп-музыку, объединившую в себе рок, хип-хоп и акустические вещи». Полноформатник рассказывает историю отечественной сцены от начала 2000-х до наших дней — отсылая как ко второму альбому Земфиры Рамазановой, так и хиту Андрея Губина «Зима-холода». В качестве приглашенного артиста выступил рэпер Масло черного тмина («Наш последний снег»).

Напомним, в январе Zoloto выпустили новый сингл «Стихнет мотор». Композиция была представлена еще в мае 2019 года в качестве лайв-видео, и теперь получила студийную запись — участие в которой принял экс-барабанщик On-The-Go Гриша Добрынин.