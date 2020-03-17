Уроженка Казани Карина Абдулкаюмова переехала в Петербург, создала синти-поп-проект «Стереополина», и получила респект от Славы КПСС. «Собака.ru» узнала у певицы, почему она выпустила второй сольный альбом на кассетах и как относится к карантину из-за коронавируса.
Знакомьтесь, «Стереополина» — синти-поп певица сама записывает и сводит свою музыку
В русскоязычной музыке последних лет есть тенденция — появляется все больше самобытных девушек-исполнительниц и женских групп. И ты одна из представительниц этого движения. С чем связано его появление?
Женское движение в музыке действительно очень мощное. Девушки устали от сексизма и хотят доказать, что тоже могут многое. Например, про Angel Vox, которая делает инструментальную музыку, постоянно спрашивают: «Кто за этим стоит? Девушка такое написать не может!» По-моему, это глупо и смешно. Моя профессия звукорежиссера тоже почему-то считается «мужской», как и многие другие в этой сфере — Dj, саундпродюсер. Не могу назвать себя феминисткой, но сколько можно?! Такая ситуация вызывает у нас внутренний протест, который находит выражение в творчестве. Девушек-музыкантов будет становиться все больше, уже сейчас self-made артистки — это самостоятельный жанр. Можно выделить ту же Angel Vox, DaKooka, Ishome, Avramova!, «Руку дочери», Kedr Livansky.
В январе у тебя вышел альбом «Институт культуры и отдыха», записанный в стилистике 1980–1990-х. В чем суть задумки?
Я писала этот альбом в течение полугода, задачи соблюсти какие-то стилевые законы ушедших эпох не было, это вышло случайно. Название тоже не несет какого-то глубинного смысла — это народное имя Казанского института культуры КазГИК, который я окончила. Мне такая отсылка показалась забавной. Альбом собрал в себе все песни, написанные за последние полтора года — «Президент», «Последнее свидание«, «Случай в ДК».
А почему он вышел на аудиокассетах, как в те времена?
Первый релиз был в таком необычном виде, потому что я собираю кассеты моих друзей-музыкантов, плюс дома в Казани у меня большая коллекция русской новой волны, а также постпанка 1990-х: «Петля Нестерова», «Банды Четырех».
Ты записываешь и сводишь музыку одна. Почему и как ты к этому пришла?
Я считаю музыку очень интимным процессом — и изначально работала с песнями одна. Я интроверт, мне тяжело даже позвонить в регистратуру поликлиники, не то что делиться с кем-то музыкальными переживаниями. В моем подходе есть очевидный плюс — изначальная идея доносится до слушателя в первозданном виде, не проходя чью-то фильтрацию. Конечно, многие скажут, что сотрудничество с приглашенными музыкантами или звукорежиссерами может улучшить качество записи. Может. Но это уже будут не мои песни.
Многие отмечают мои остроумные тексты, но для меня всегда первична музыка. Вообще не люблю писать тексты, они у меня тяжело идут. Музыку сочинять очень легко, ты не чувствуешь себя голым перед слушателем. А текст тебя раздевает.
Пока ты не зарабатываешь музыкой, но уже знаешь, что будущее связано именно с ней или есть другие варианты?
Я работаю музыкальным редактором в одном из приложений. Устроилась сюда сразу, как переехала в Петербург. Позицию как будто создали под меня: восемь часов подряд слушаю музыку. Еще бы она была всегда хорошей... По сути, занимаюсь тем, чем занимаются редакторы всех стриминговых сервисов: составляю топ-чарты, делаю плейлисты. Хочу избежать пафоса, но да, музыка главная любовь в жизни. Но «главная» на значит «единственная»: я всерьез увлечена кино и театром. Собственно, я училась на факультете кино и телевидения КазГИК, а с театром соприкоснулась, больше трех лет проработав главным звукорежиссером Молодежного театра на Булаке. Планировала продолжить работать в театре и в Питере, но все сложилось иначе и жаловаться мне грешно: еще раз — я слушаю музыку по восемь часов в день! Также сочиняю на заказ и очень хочу написать саундтрек для кино или театрального спектакля.
Ты явно не скучала в Казани. Как и почему решилась на переезд в Петербург?
Я впервые побывала здесь пять лет назад и пообещала себе, что когда-нибудь перееду. Влюбилась в атмосферу города, которой трудно дать определение. Увы, когда ты не восторженный турист, а местный житель, ты перестаешь ее чувствовать, но город в этом не виноват. Вот ты лежишь в хостеле на кровати с клопами или гуляешь по набережной Фонтанки — о, да, вот он, дух Петербурга! Тебе никуда не надо, ты ни от кого не зависишь, ты приехал потусить на пару недель. А когда тебе надо на работу и параллельно придумывать, что приготовить дома, то и город становится частью рутины. Это не упадничество, это просто факт. Но благо у меня отличная работа, и я не унываю.
Ты говорила, что с тобой хотел сделать фит Слава КПСС. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении? Может быть, ты сама хотела бы записать с кем-то совместный трек?
Славе я отправила свои демо и жду ответа. Сама бы я не отказалась бы от фита с Stephen Paul Taylor, он мне недавно выражал респект, возможно, предложу ему.
Был ли концерт, поход на который разделил твою жизнь на до и после?
Public Image Ltd. Я до сих пор в восторге от того, что видела живьем Джони Лайдона! Еще один важный факт биографии — первый поход на Placebo в 2012 году. Я все выступление проплакала! Когда пошла на них во второй раз, обошлось без слез, но я упала в обморок. Не от харизмы Брайана Молко, а от жары. В чувство меня приводили какие-то московские ЛГБТ-подростки.
И актуальный вопрос, чем планируете заняться, если рекомендации по карантину из-за коронавируса станут повсеместными?
На моей работе пока никакого карантина нет. Я сама доезжаю до нее на самокате за двадцать минут, а при таком раскладе заразиться трудно. Впрочем, даже если будет введен жесткий карантин, для меня это не станет проблемой. Я обожаю проводить время дома и редко куда-то хожу после работы. Если появится лишнее свободное время, мне будет, чем заняться: пишу музыку и учусь на SMM-специалиста
Текст: Игорь Топорков
Фото: Саша Чайка
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