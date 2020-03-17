Знакомьтесь, «Стереополина» — синти-поп певица сама записывает и сводит свою музыку

В русскоязычной музыке последних лет есть тенденция — появляется все больше самобытных девушек-исполнительниц и женских групп. И ты одна из представительниц этого движения. С чем связано его появление?

Женское движение в музыке действительно очень мощное. Девушки устали от сексизма и хотят доказать, что тоже могут многое. Например, про Angel Vox, которая делает инструментальную музыку, постоянно спрашивают: «Кто за этим стоит? Девушка такое написать не может!» По-моему, это глупо и смешно. Моя профессия звукорежиссера тоже почему-то считается «мужской», как и многие другие в этой сфере — Dj, саундпродюсер. Не могу назвать себя феминисткой, но сколько можно?! Такая ситуация вызывает у нас внутренний протест, который находит выражение в творчестве. Девушек-музыкантов будет становиться все больше, уже сейчас self-made артистки — это самостоятельный жанр. Можно выделить ту же Angel Vox, DaKooka, Ishome, Avramova!, «Руку дочери», Kedr Livansky.

В январе у тебя вышел альбом «Институт культуры и отдыха», записанный в стилистике 1980–1990-х. В чем суть задумки?

Я писала этот альбом в течение полугода, задачи соблюсти какие-то стилевые законы ушедших эпох не было, это вышло случайно. Название тоже не несет какого-то глубинного смысла — это народное имя Казанского института культуры КазГИК, который я окончила. Мне такая отсылка показалась забавной. Альбом собрал в себе все песни, написанные за последние полтора года — «Президент», «Последнее свидание«, «Случай в ДК».