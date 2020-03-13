Рейв-группа Little Big была основана в 2013 году в Петербурге. Первым заявлением о себе стал клип на песню Every Day I’m Drinking, презентованный 1 апреля — а уже в июле группа впервые выступила на разогреве у Die Antwoord. Коллектив представляет себя как сатирическая арт-коллаборация, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на представление. В своих треках и клипах музыканты обыгрывают и смеются над различными национальными стереотипами о русских — воплотить идеи в картинке им помогает режиссер Алина Пязок.