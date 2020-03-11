Даты проведения перенесли на октябрь — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября, хотя изначальное предполагалось, что Coachella в этом году пройдет с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля.В лайн-апе были заявлены Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также российская группа «Ленинград» многократного номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова.

«По указу властей округа Риверсайд и местных представителей органов здравоохранения мы с сожалением сообщаем о переносе Coachella и Stagecoach из-за вспышки коронавируса Covid-19. Хотя мы приняли это решение во время неопределенности, мы серьезно относимся к безопасности и здоровью наших гостей и работников. Мы просим всех соблюдать рекомендации врачей. Спасибо за поддержку. С нетерпением ждём встречи с вами в пустыне этой осенью», — говорится в сообщении организаторв.

Фестиваль музыки и искусств Coachella проводится в городе Индио, штат Калифорния, с 1999 года и является одним из самых крупных, известных и прибыльных музыкальных фестивалей как в Америке, так и во всем мире. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка. В рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки. По оценкам Bloomberg, доходы от проведения фестиваля ежегодно достигают 100 миллионов долларов.