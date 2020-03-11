Крупнейший музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии могут перенести из-за коронавируса. Мероприятие, которое должно пройти уже в апреле в течение двух уикендов, вероятно состоится в октябре 2020 года.
Фестиваль Coachella в Калифорнии официально перенесли на октябрь из-за коронавируса
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Фото: Shutterstock.com
Даты проведения перенесли на октябрь — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября, хотя изначальное предполагалось, что Coachella в этом году пройдет с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля.В лайн-апе были заявлены Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также российская группа «Ленинград» многократного номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова.
«По указу властей округа Риверсайд и местных представителей органов здравоохранения мы с сожалением сообщаем о переносе Coachella и Stagecoach из-за вспышки коронавируса Covid-19. Хотя мы приняли это решение во время неопределенности, мы серьезно относимся к безопасности и здоровью наших гостей и работников. Мы просим всех соблюдать рекомендации врачей. Спасибо за поддержку. С нетерпением ждём встречи с вами в пустыне этой осенью», — говорится в сообщении организаторв.
Фестиваль музыки и искусств Coachella проводится в городе Индио, штат Калифорния, с 1999 года и является одним из самых крупных, известных и прибыльных музыкальных фестивалей как в Америке, так и во всем мире. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка. В рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки. По оценкам Bloomberg, доходы от проведения фестиваля ежегодно достигают 100 миллионов долларов.
Напомним, 8 марта было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели. Ранее в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.
Петербургский международный экономический форум приняли решение отменить в этом году из-за коронавируса. Форум должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня. Как сообщили в Росконгрессе, крупнейшее городское бизнес-мероприятие, в котором традиционно участвует Владимир Путин, состоится в 2021 году.
По состоянию на 9 марта, в России число случаев коронавируса достигло 20. А с 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19.
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