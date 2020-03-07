В Сети появился 15-секундный отрывок из возможной композиции Little Big, подготовленной для выступления на Евровидении. Его опубликовал пользователь под ником Sema своем YouTube-канале. Согласно правилам конкурса, песню должны показать до 9 марта.
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Песня, которую предположительно исполнят на международном конкурсе эстрадной песни в Роттердаме, получила название Uno. Официального подтверждения этой информации пока нет.
О том, что петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big представит Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. В этом году он пройдет в Роттердаме в юбилейный, 65-ый раз — с 12 по 16 мая. В шорт-лист претендентов в этом году также попали певицы Полина Гагарина и Юлия Зиверт, исполнители Александр Панайотов и Димаш Кудайберген.
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