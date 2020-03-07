В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

О том, что петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big представит Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. В этом году он пройдет в Роттердаме в юбилейный, 65-ый раз — с 12 по 16 мая. В шорт-лист претендентов в этом году также попали певицы Полина Гагарина и Юлия Зиверт, исполнители Александр Панайотов и Димаш Кудайберген.