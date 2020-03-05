Петербургская музыкальная группа «Увула» выпустила новый мини-альбом «Ничего сверхъестественного». Пластинка насчитывает шесть треков, в том числе «Не видимся», презентованный как анонс нового релиза еще 24 февраля.
Группа «Увула» выпустила новый мини-альбом «Ничего сверхъестественного»
С выходом мини-альбома «Ничего сверхъестественного» «Увула» стали подписантами лейбла «Домашняя работа» — дружественного комьюнити, которое в январе 2020 года основали музыканты группы «Пасош» Петар Мартич, Кирилл Городний и Гриша Драч. По признанию москвичей, они выпускают «музыку близких нам коллективов на цифровых площадках и физических носителях», а также производят мерч и организовывают локальные выступления артистов лейбла.
Презентация мини-альбома группы «Увула» пройдет 21 марта в петербургском клубе «Аврора» и 26 марта — в клубе «Агломерат» в Москве. Ближайшее выступление «Увулы» состоится уже в это воскресенье, 8 марта — в рамках благотворительного музыкального концерта «Не виновата» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие.
В апреле 2019 года петербуржцы «Увула» выпустили третий студийный альбом «Нам остается лишь ждать», а в июле, в рамках своего сайд-проекта Fleece Flower, фронтмен группы Алексей Августовский презентовал полноформатный альбом «1999-2000». В нем музыкант показывает себя с другой стороны и создает танцевальные электронные композиции, продолжая оставаться меланхоличным — с текстами о внутренней борьбе с самим собой, переменах и путешествиях в мир сновидений, где «только сны мои — оплот блаженных тайн». О дальнейших планах Fleece Flower упорно молчат, а вот «Увула» делятся новыми релизами. За это время у музыкантов вышли сразу два клипа на песню «Нам остается лишь ждать» и «Дранк». О том, какими релизами запомнился 2019 год, читайте в нашем материале.
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