Группа «Увула» выпустила новый мини-альбом «Ничего сверхъестественного»

Презентация мини-альбома группы «Увула» пройдет 21 марта в петербургском клубе «Аврора» и 26 марта — в клубе «Агломерат» в Москве. Ближайшее выступление «Увулы» состоится уже в это воскресенье, 8 марта — в рамках благотворительного музыкального концерта «Не виновата» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие.

В апреле 2019 года петербуржцы «Увула» выпустили третий студийный альбом «Нам остается лишь ждать», а в июле, в рамках своего сайд-проекта Fleece Flower, фронтмен группы Алексей Августовский презентовал полноформатный альбом «1999-2000». В нем музыкант показывает себя с другой стороны и создает танцевальные электронные композиции, продолжая оставаться меланхоличным — с текстами о внутренней борьбе с самим собой, переменах и путешествиях в мир сновидений, где «только сны мои — оплот блаженных тайн». О дальнейших планах Fleece Flower упорно молчат, а вот «Увула» делятся новыми релизами. За это время у музыкантов вышли сразу два клипа на песню «Нам остается лишь ждать» и «Дранк». О том, какими релизами запомнился 2019 год, читайте в нашем материале.