Премьера на «Собака.ru»: видео-альманах Super Collection Orchestra на песню «Карусель»

Даниил Романович О съемках: Меня не было в городе.

Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В ноябре Super Collection Orchestra выпустили совместный сингл с Тосей Чайкиной, а в январе 2020-го клип на песню «Поезд в огне». В нем ребята гоняют на старой BMW, крушат все вокруг и зацеловывают Тосю Чайкину, которая застигла их за нарушениями закона в образе полицейского.

В январе 2020 года Super Collection Orchestra представили новый мини-альбом Freepop vol.2. На первой русскоязычной пластинке записано 5 композиций — от хип-хопа и диско до электронного панка, вдохновленных творчеством Сергея Курехина, группы «Гости из будущего» и певицы Земфиры. Послушайте прямо сейчас!