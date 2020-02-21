Премьера на «Собака.ru»: видео-альманах Super Collection Orchestra на песню «Карусель»

Freepop-коллектив из Петербурга Super Collection Orchestra продолжает транслировать идею философии «без жанра» не только в музыке, но и в в видео — и представляет видео-альманах на песню «Карусель», вошедшую в свежий релиз «Freepop Vol.2». В роликах, вдохновленных теплыми воспоминаниями о советской эпохе времен «Служебного романа», главный герой в образе монтажника игровых автоматов очаровывается девушкой, катающейся на «ракете», тайком подглядывает за ней и просто отжигает под музыкальные записи на кассете. Премьера на «Собака.ru».
Даниил Романович
О съемках:
Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В ноябре Super Collection Orchestra выпустили совместный сингл с Тосей Чайкиной, а в январе 2020-го клип на песню «Поезд в огне». В нем ребята гоняют на старой BMW, крушат все вокруг и зацеловывают Тосю Чайкину, которая застигла их за нарушениями закона в образе полицейского.
В январе 2020 года Super Collection Orchestra представили новый мини-альбом Freepop vol.2. На первой русскоязычной пластинке записано 5 композиций — от хип-хопа и диско до электронного панка, вдохновленных творчеством Сергея Курехина, группы «Гости из будущего» и певицы Земфиры. Послушайте прямо сейчас!
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