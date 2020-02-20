Креативный продюсер Новой сцены:

Новая сцена, это следует из названия — место для всего нового, а мои коллеги из Rainy Days в чем-то первопроходцы, они постоянно открывают для нас новые грани джаза. Мне всегда нравился их подход к делу: педантичность, смелость и стиль. Наше сотрудничество в рамках резиденции — это не просто серия концертов. Это путешествие от камерных концертов к большому фестивалю, который состоится в ноябре. Формат резиденций кажется мне очень актуальным, потому что не только для музыкантов, но и для всех, кто сегодня занимается независимыми и не одноразовыми проектами, важно иметь возможность смотреть на несколько шагов вперед. Думаю, что от такого взаимодействия выигрывают все — и музыканты, и театр, и публика. Надеюсь, в ближайшее время резиденций станет больше. Для меня это очень личный проект, потому что я уверен, хорошая музыка спасает мир