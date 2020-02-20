Петербургский джазовый лейбл Rainy Days совместно с Новой сценой Александринского театра запускают проект «Дождливая резиденция» — о современном и прогрессивном джазе в России и за рубежом, а также людях, которые его создают. В течение 2020 года в рамках проекта пройдут серии концертов, мастер-классов и музыкальных образовательных событий.
На Новой сцене Александринского театра запустят «Дождливую резиденцию» джазового лейбла Rainy Days
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Дуэт JZ Replacement — саксофонист Евгений Стригалев и барабанщик Джейми Мюррей. Фото предоставлено пресс-службой Новой сцены
Среди участников «Дождливой резиденции» лондонский дуэт JZ Replacement — Женя Стригалев (саксофоны, электроника), Jamie Murray (барабаны); Ari Hoenig Trio — Ari Hoenig (барабаны), Tom Ollendorff (гитара), Conor Chaplin (бас-гитара); Carlos Echavarria (саксофон, труба), Benito Gonzales (фортепиано), Rosario Giuliani (саксофон), Макар Новиков (контрабас), Саша Машин (барабаны).
Завершением резиденции в 2020 году станет третий ежегодный фестиваль Rainy Days Jazz Fest, в рамках которого состоятся презентации альбомов, выпущенных на лейбле Rainy Days — в том числе пластинки Макара Кашицына, Азата Баязитова и Евгения Сивцова.
Александр Малич
Креативный продюсер Новой сцены:
Новая сцена, это следует из названия — место для всего нового, а мои коллеги из Rainy Days в чем-то первопроходцы, они постоянно открывают для нас новые грани джаза. Мне всегда нравился их подход к делу: педантичность, смелость и стиль. Наше сотрудничество в рамках резиденции — это не просто серия концертов. Это путешествие от камерных концертов к большому фестивалю, который состоится в ноябре. Формат резиденций кажется мне очень актуальным, потому что не только для музыкантов, но и для всех, кто сегодня занимается независимыми и не одноразовыми проектами, важно иметь возможность смотреть на несколько шагов вперед. Думаю, что от такого взаимодействия выигрывают все — и музыканты, и театр, и публика. Надеюсь, в ближайшее время резиденций станет больше. Для меня это очень личный проект, потому что я уверен, хорошая музыка спасает мир
Старт «Дождливой резиденции» петербургского джазового лейбла Rainy Days назначен на 26 марта — в этот день на Новой сцене Александринского театра пройдет совместный совместный мастер-класс от лондонского дуэта JZ Replacement — саксофониста Евгения Стригалева и барабанщика Джейми Мюррея, а также концерт дуэта, на котором состоится презентация нового альбома «Disrespeсtful».
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