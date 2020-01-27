Kito Jempere Band показали клип на ремикс песни Lovers

Режиссером клипа на ремикс песни Lovers выступил Антон Рудзат — в 2019 году он также воплотил в видео «оригинальную» версию трека Kito Jempere Band. По словам Рудзата, Lovvlovver Mix получился абсолютно спонтанно — музыканты «просто хотели потусоваться со знакомыми и снимать все это в формате бэкстейджа».

«Сценария как такового не было, и мы все придумывали на ходу. В итоге на монтаже собрали целостный пазл. Еще мы снимали сына Кирилла Сергеева Федю. У нас была идея о том, что ребенок среди взрослых выглядит неким символом вечной молодости. Идеальный план — это отсутствие плана. Просто берешь накидываешь сценарий уже на площадке и работаешь с тем, что у тебя под рукой, эдакий New Grunge», — рассказал «Афише» Рудзат.

Музыкант и диджей Kito Jempere, известный по группам Uniquetunes, Saint Petersburg Disco Spin Club и электронному проекту Kito Jempere Live Band, собирает полные танцполы и в баре Mishka, и в техно-клубе Mosaique, и на концертной площадке музея Эрарта. Для нас Кирилл сформулировал манифест поколения 30-летних.