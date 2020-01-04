Группировка «Ленинград» выступит на крупнейшем фестивале Coachella

Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла (англ. Coachella Valley Music and Arts Festival), который известен как Коачелла-фест или просто Коачелла — трёхдневный музыкальный фестиваль от компании Goldenvoice.

Впервые фестиваль состоялся в 1999 году. На нем выступают группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка. Коачелла, основанный на искусстве музыки, а не на её популярности, называют «анти-Вудстоком».