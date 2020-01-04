Один из самых крупнейших фестивалей Coachella опубликовал лайнап 2020 года. В список также попала российская группировка «Ленинград».
Группировка «Ленинград» выступит на крупнейшем фестивале Coachella
Стало известно, что Coachella будет проводиться в калифорнийском городе Индио два уикенда по три дня: с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. Так, выступление «Ленинграда» состоится 12 и 19 апреля – вместе с Фрэнком Оушеном, Ланой Дель Рей, Fatboy Slim и другими популярными музыкантами.
В честь этого Сергей Шнуров сочинил стихотворение и выложил его в свой Instagram.
Я в апреле буду на Коачелле.
Предыдущий год пахал как лось.
Заработал честно на качели,
Даже скидываться с кем-то не пришлось.
Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла (англ. Coachella Valley Music and Arts Festival), который известен как Коачелла-фест или просто Коачелла — трёхдневный музыкальный фестиваль от компании Goldenvoice.
Впервые фестиваль состоялся в 1999 году. На нем выступают группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка. Коачелла, основанный на искусстве музыки, а не на её популярности, называют «анти-Вудстоком».
Ранее лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров получил приглашение выступить на крупнейшем музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Таким образом он станет вторым русскоязычным музыкантом в истории фестиваля — после Нины Кравиц.
Напомним, в октябре 2019 года «Ленинград» дала на «Газпром Арене» финальный концерт в рамках прощального тура. Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.