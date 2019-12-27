«Сегодня, за несколько дней до наступления 2020, мы хотим открыть новую, пятую главу нашего фестиваля, движения, части нашей жизни, которую мы хотим подарить Санкт-Петербургу, нашей стране и всему миру. В этом видео мы впервые говорим о том, что для нас значит Gamma. С любовью и открытым сердцем мы приглашаем вас в наше главное путешествие года!» — говорят организаторы.

Продажа билетов на фестиваль Gamma V уже открыта. Программа будет постепенно анонсироваться в официальном сообществе фестиваля и на сайте.

Напомним, ранее cоциальная сеть «ВКонтакте» назвала даты следующего фестиваля VK Fest. Программа будет постепенно анонсироваться в официальном сообществе, а одним из нововведений фестиваля станет масштабный лекторий. Дату проведения фестиваля в 2020 году объявил и Present Perfect. В новом сезоне организаторы расширят музыкальную программу, а также введут дополнительные события и привлекут к мероприятию новых кураторов. А еще стали известны даты проведения фестиваля Stereoleto-2020. И первые артисты!