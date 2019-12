Госпел-хор Канье Уэста Sunday Service выпустил дебютный альбом Jesus Is Born

Напомним, девятый студийный альбом Канье Уэста Jesus Is King вышел 25 октября 2019 года. Над его продолжением (уже анонсировано!) Уэст будет работать вместе с рэпером и продюсером Dr. Dre. Предыдущий, восьмой сольный альбом Ye Уэст презентовал в июне 2018 года. Ранее предполагалось, что новая полноформатная пластинка будет называться Yandhi и увидит свет в сентябре 2018 года, однако рэпер несколько раз переносил дату релиза.

Ранее не только хип-хоп исполнитель, но и основатель бренда Yeezy Канье Уэст подал заявку на регистрацию новой торговой марки «Sunday Service». Под ней будут выходить куртки, рубашки, брюки, топы, платья, обувь, головные уборы, шарфы и носки. А в 2016 году в Нью-Йорке Канье Уэст представил четвертую коллекцию Yeezy. Рассказываем, как у рэпера получилось поменять традиционное представление о модном показе.

В рамка сайд-проека Sunday Service, который был запущен в начале 2019 года, Уэст исполнил госпел-каверы на песни группы Nirvana. Заменив рефрен в композиции Come As You Are на «аллилуйя», музыканты изменили и смысл рок-песни, сделав ее передатчиком священного послания. Также на воскресной службе прозвучали кавер-версия трека Drop It Like Itʼs Hot Снуп Догга, песня Grindin хип-хоп дуэта Clipse и ставшая легендарной композиция Donʼt Speak группы No Doubt, вокалисткой которой являлась певица Гвен Стефани.