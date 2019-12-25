«Я просто хочу отдохнуть»: певец Эд Ширан приостановил свою музыкальную деятельность

«Эра альбома Divide и тур в его поддержку изменили мою жизнь во многих аспектах, но сейчас это все закончилось, и пришло время идти дальше и исследовать этот мир с новых сторон. С 2017 года я безостановочно работал, так что я просто хочу отдохнуть, чтобы путешествовать, писать и читать. До тех пор, пока не придет время возвращаться, я откажусь от социальных сетей», — написал Ширан в своем Instagram.

Музыкальная деятельность британского поп-исполнителя Эда Ширана началась еще в 2005 году. Первый коммерческий успех пришел к нему после выхода в 2011 году сингла The A Team, занявшего третье место место в британском чарте. В 2019 году Ширан вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes — заработав за год 110 миллионов долларов, он занял третье место рейтинга.