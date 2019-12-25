Документальный фильм режиссера-дебютанта Денхолма Хьюлетта «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» — хроника студийной и сценической жизни создателей Gorillaz Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, продюсеров The Twilite Tone, Реми Кабаки и Джеймса Форда. Фильм рассказывает о событиях тура в поддержку альбомов «Humanz», вышедшего в 2017 году и ставшего первым релизом за семь лет, и «The Now Now» 2018 года.

В кадре также появляются звезды разных эпох и стилей — Жан-Мишель Жарр, De La Soul, D.R.A.M., Pusha T, Литтл Симз, Ясин Бей, Винс Стейплс, Ноэль Галлахер и другие.