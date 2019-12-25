На официальном YouTube-канале музыкальной группы Gorillaz появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов». В декабре лента была выпущена во всемирный прокат, но только на один день.
В Сети появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов»
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Christian Bertrand / Shutterstock.com
Документальный фильм режиссера-дебютанта Денхолма Хьюлетта «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» — хроника студийной и сценической жизни создателей Gorillaz Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, продюсеров The Twilite Tone, Реми Кабаки и Джеймса Форда. Фильм рассказывает о событиях тура в поддержку альбомов «Humanz», вышедшего в 2017 году и ставшего первым релизом за семь лет, и «The Now Now» 2018 года.
В кадре также появляются звезды разных эпох и стилей — Жан-Мишель Жарр, De La Soul, D.R.A.M., Pusha T, Литтл Симз, Ясин Бей, Винс Стейплс, Ноэль Галлахер и другие.
Напомним, в июне на стриминговом сервисе Netflix вышел документальный фильм режиссера Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese». В ленту вошли эксклюзивные интервью, редкие архивные кадры выступлений, а также не публиковавшиеся ранее материалы.
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