Фрики, немое кино и Елена Шейдлина: Томми Кэш показал клип на песню Sdubid

Клип на сингл Sdubid, который стал первой работой Кэша после выпуска в 2018 году альбома ¥€$, начинен фрик-образами и стилизован под черно-белое немое кино. Среди героев видео — множественные амплуа самого Томми Кэша, девушки с невероятно «осиными» талиями, популярными в начале XIX века, и аристократы на довоенных автомобилях. В клипе также снялась петербургский digital-артист Елена Шейдлина — в образе пожилой женщины с молодым лицом.

Ближайшие концерты Томми Кэша в России состоятся 28 февраля в московском клубе «1930», 29 февраля — в екатеринбургском «Доме печати», а также 1 марта — в петербургском клубе «Морзе».

Эстонца Томми Кэша называют «Сальвадором Дали от рэпа»: его треки играют на танцполах Тюмени и показах Рика Оуэнса, а клипы с миллионами просмотров — новое визуальное искусство, слишком дерзкое для стерильного галерейного «белого куба». Узнали у главной рэп-звезды постсоветского пространства, как нам полюбить кэмп и почему мир спасет не красота, а плохой вкус.