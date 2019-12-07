Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Напомним, Тейлор Свифт уже неоднократно возглавляла рейтинги Forbes. Так, в 2016 году журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых певиц 2016 года. На вершине рейтинга — 26-летняя поп-звезда Тейлор Свифт, которая заработала 170 миллионов долларов. В этом же году поп-звезда стала самой высокооплачиваемой знаменитостью младше 30 лет.