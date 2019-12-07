Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года. На первом месте оказалась американская певица Тейлор Свифт с заработком 185 млн долларов.
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Следующим в списке идет Канье Уэст. Он заработал 150 млн долларов – благодаря бурной продажи кроссовок Yeezy, как утверждает издание. В первую тройку попал и британский певец Эд Ширан, который заработал 110 млн долларов.
В десятку также вошли Элтон Джон (85 млн долларов), Джей Зи и Бейонсе (по 81 млн), Дрейк (75 млн), Дидди (70 млн) и группа Metallica (68,5 млн). В этом году в рейтинге впервые появились сразу десять новичков, среди которых – кей-поп-группа BTS (15 строчка, 57 млн долларов) и Ариана Гранде (22 строчка, 48 млн).
Напомним, Тейлор Свифт уже неоднократно возглавляла рейтинги Forbes. Так, в 2016 году журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых певиц 2016 года. На вершине рейтинга — 26-летняя поп-звезда Тейлор Свифт, которая заработала 170 миллионов долларов. В этом же году поп-звезда стала самой высокооплачиваемой знаменитостью младше 30 лет.
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