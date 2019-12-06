«Мальбэк» выпустил третий студийный альбом Roma

Дебютный альбом группы, образованной Романом Варниным и Александром Пьяных в 2016 году, увидел свет в марте 2017 года. В лонгплей «Новое искусство» вошли четыре совместных трека с певицей Сюзанной — в том числе «Равнодушие» и «Гипнозы». Вторая пластинка «Плакса» была презентована спустя полгода, в октябре 2017-го, и также включала в себя фиты с певицей.

В 2018 году Роман, Александр и Сюзанна объединились для первой совместной пластинки Reptiland. Выпустив «лучший альбом за последние 10 лет», музыканты решили продолжить сольные карьеры. Сюзанна, имеющая в дискографии альбом «Та самая», презентовала в ноябре 2019 года EP «Непросто со вкусом», а фронтмен «Мальбэк» —клип на песню «Привет», вошедшую в свежий релиз.

«Мальбэк» не ограничиваются только музыкальной деятельностью. В 2017 году Хаски презентовал клип на песню «Пироман 17», во время съемок которого в артиста стреляли из травмата. Трек с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» экранизировала группа «Мальбэк». А в 2019 году состав лейбла MLBC, запущенного музыкантами, пополнила петербурженка Эрика Лундмоен — заявив о себе дебютным альбомом «Источник».