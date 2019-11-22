«Так и будет»: послушайте новый совместный трек Verhovski, Kushnarova и Олега Magicool

«Этот трек обо всем. Это песня, мантра, посыл в космос — все, что угодно. О внутренней гармонии, об уверенности в себе, о духовной опоре, о любви и смерти, о свободе», — рассказывает о свежем треке Верховский. Сам музыкант характеризует новую композицию как «яркую, стильную, и уверенную». Такой ее делает результат эксперимента с брейк-битом и бейс-музыкой — даже несмотря на то, что аранжировке и голосе появилось мрачноватое звучание, совершенно не характерное для прошлых работ Verhovski.

Новый сингл Verhovski войдет в грядущий полноформатный альбом, выход которого намечен на весну 2020 года. А услышать композицию вживую можно уже в ближайшее время — 30 ноября на сольном концерте музыканта в клубе «Мачты».