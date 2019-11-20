Кинокомпания Universal Pictures показала новый трейлер «Кошек» — грядущей экранизации легендарного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Тейлор Свифт и другие.
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Кинокомпания Universal Pictures показала новый трейлер «Кошек» — грядущей экранизации легендарного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Тейлор Свифт и другие.
По сюжету, коты и кошки, называющие себя «Племенем избранных», устаивают грандиозный ежегодный бал и выбирают вожака. Достойнейшему из достойных выпадает шанс попасть в кошачий рай, а затем переродиться. У каждого из кандидатов есть не только свои истории и секреты, но и прекрасная песня.
Главные роли в фильме исполнят Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн МакКеллен, Джуди Денч, Джеймс Корден, Тэйлор Свифт, Ребел Уилсон, Джейсон Деруло и другие. Режиссером грядущей экранизации выступил Том Хупер, автор картин «Король говорит», «Девушка из Дании» и «Отверженные». Российская премьера состоится 2 января 2020 года.
«Кошки» — мюзикл английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Томаса Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Премьера постановки состоялась 11 мая 1981 года на сцене Нового лондонского театра, а 7 октября 1982 года — состоялась на Бродвее. Первая экранизация вышла в 1998 году, однако воспринята была негативно.
Однако и репутация грядущей экранизации «Кошек» вызывает сомнения. После выхода первого трейлера многие были напуганы спецэффектами и тем, как выглядят антропоморфные герои. Издание The Guardian опубликовало статью, начинающуюся со слов «если посмотрели трейлер… ночка выдалась бессонной — вас, вероятно, все еще трясет» — помимо этого, в материале поднимались вопросы наличия человеческой груди у кошек, какого они размера и почему героиня Джуди Денч носит пальто из собственного меха.
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