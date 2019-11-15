Что посмотреть в кино: от ангелов Чарли до дуэта Миррен и Маккеллена

«Идеальный пациент» / The Perfect Patient

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Завораживающий шведский триллер (кажется, скандинавам нуар сейчас удается лучше всего) по сценарию Эрленда Лу. Опасный маньяк, не оставляющий улик, сам сознается в убийствах. Зачем это ему и он ли настоящий преступник пытается выяснить криминальный репортер.

С 14 ноября