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Что посмотреть в кино: от ангелов Чарли до дуэта Миррен и Маккеллена

Перезапуск франшизы про бесстрашных суперагентов «Ангелы Чарли», новый фильм Ксавье Долана «Матиас и Максим», а также британский супердуэт из Хелен Миррен и Иэна Маккеллена в картине «Хороший лжец» – какие ленты вышли в российский прокат на этой неделе.  

«Малыш» / The Kid

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Еще один ре-релиз в честь юбилея Чарли Чаплина – его режиссерский дебют «Малыш». Это история брошенного матерью ребенка, которого находит и воспитывает главный герой.

С 14 ноября

«Мой друг Иван Лапшин»

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Журнал «Искусство кино» выпускает в повторный прокат ленту Алексея Германа, основанную на повести его отца – Юрия Германа. Готовясь к картине о жизни начальника уголовного розыска, режиссер и его жена, сценарист Светлана Кармалита, выезжали на реальные допросы и опознания. 

С 14 ноября

«Ангелы Чарли» / Charlie's Angels

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Перезапуск франшизы про женщин-суперагентов. Теперь ангелы – шпионская сеть, действующая по всему миру. Под защиту одной из ячеек попадает ученая Элена Хафлин (Наоми Скотт). Помогают ей – жизнерадостная Сабина Уилсон (Кристен Стюарт) и боевая Джейн Кано (Элла Балинска).

С 14 ноября 

«Ford против Ferrari» / Ford v Ferrari

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Основанная не реальных событиях история создания автомобильным конструктором Кэрроллом Шелби (Мэтт Дэймон) и британским гонщиком Кеном Майлзом (Кристиан Бэйл) уникального спорткара для участия в чемпионате мира.

С 14 ноября

«Мидуэй» / Midway

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Военный боевик с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Патриком Уилсоном, Деннисом Куэйдом и много кем еще про победу американского флота над японским в сражении у атолла Мидуэй в 1942 году.

С 14 ноября

«Хороший лжец» / The Good Liar

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Трогательный дуэт Хелен Миррен и Иэна Маккеллена разыгрывает историю любви. Профессиональный мошенник Рой Кортни очаровывает богатую вдову Бетти Маклиш, чтобы получить доступ к ее состоянию, но понимает, что влюбился в нее по-настоящему.

С 14 ноября

«Матиас и Максим» / Matthias et Maxime

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Новый фильм Ксавье Долана – прямиком из Канн – вновь посвящен сложным отношениям с матерью и однополой любви. Впрочем, это и называется режиссерским почерком. Друзья детства Матиас (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас) и Максим (сам Ксавье) пытаются разобраться в себе и чувствах друг к другу.

С 14 ноября 

«Идеальный пациент» / The Perfect Patient

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Завораживающий шведский триллер (кажется, скандинавам нуар сейчас удается лучше всего) по сценарию Эрленда Лу. Опасный маньяк, не оставляющий улик, сам сознается в убийствах. Зачем это ему и он ли настоящий преступник пытается выяснить криминальный репортер.

С 14 ноября

«Грех» / Il Peccato

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Картина Андрея Кончаловского – копродукция России и Италии под продюсерством Алишера Усманова. В фильме рассказывается, как за лояльность художника Микеланджело Буонарроти борются два  могущественных семейства.

С 14 ноября

«Двое»

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Фильм Тимофея Жалнина в стиле «остаться в живых» в 2018-м участвовал в конкурсе дебютов «Кинотавра». Молодые супруги Андрей (актер театра «Мастерская» Антон Момот) и Надя (Татьяна Полосина) теряются в глухой сибирской тайге.

С 14 ноября

«Последний бросок» / Lazarat

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Американский боевик про наркоторговцев в Албании примечателен только тем, что в нем на английском говорят Равшана Куркова, Гоша Куценко, Иван Макаревич и Игорь Жижикин.

С 14 ноября

Елена Анисимова,
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