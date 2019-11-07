Фильм «ЗЗ слова о дизайне» был снят школой дизайна Bang Bang Education при поддержке Yellow Images как продолжение фильма «100 лет дизайна». В киноальманахе собраны взгляды 33 самых влиятельных дизайнеров России — от Покраса Лампаса и Артемия Лебедева до Антона Шнайера и Дмитрия Барбанеля.

«Многие считают, что специфически русского подхода к дизайну не существует. Но что, если они недооценивают влияние культуры, истории и окружающей действительности на стиль и эстетические ориентиры тех, кто формирует нашу визуальную среду? Наташа Климчук, Тим Черный и Оля Морозова собрали компанию из 33 современных русских дизайнеров. все они говорят и думают по-русски и неизбежно вдохновляются тем, что вошло в наш быт, книги, практики, ритуалы, праздники, экономику, историческую память и моду. мы ищем особенности и границы нашего национального восприятия красоты и смотрим, какие этические и эстетические ценности мы несем миру», — говорят создатели фильма.

Киноальманах «33 слова о дизайне» был впервые показана в рамках VII фестиваля документального кино Beat Weekend. В широкий российкий прокат фильм выйдет 28 ноября — в Петербурге его покажут в кинотеатре «Аврора», КАРО «Варшавский экспресс», КАРО «Лиговъ», а также Синема Парк Галерея и Меркурий. Посмотреть полный список городов можно здесь. К сеансам будут приурочены тематические лекции и дискуссии, а логическим продолжением проката станет серия спецпоказов ленты «Дух Баухауса» — с 12 декабря.