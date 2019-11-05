От «Холодного сердца 2» до «Давай разведемся»: 36 лучших фильмов ноября

«Успех»

Смотреть трейлер

Фильм с участием Юлии Снигирь и Романа Курцына в нелепом белом парике показывали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Правда, режиссер Павел Руминов тогда попросил снять его фамилию из титров: настолько ему не понравился финальный монтаж. К прокату картину о ребенке разводящихся рок-музыкантов он должен был переделать так, чтобы это устроило и его, и продюсеров.

С 7 ноября