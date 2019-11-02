Майк Шинода записал трек для российского фантастического фильма «Аванпост»

В главных ролях «Аванпоста» снялись Петр Федоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова и актер «Гоголь-Центра» Филипп Авдеев. Автором сюжета стал Илья Куликов. Так, действие фильма разворачивается в недалеком будущем на планете «что-то происходит». Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась, а космонавты, находящиеся на орбите, докладывают о небольшом «пятне» в Восточной Европе. То, что военные находят за его границей, шокирует — нечто истребило практически все человечество, оставив только 0,5% людей.

