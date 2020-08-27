Знакомьтесь, Кира Пиевская — художница и модель сыграла Янку Дягилеву в фильме о певице

Кира, вы фотографируете, снимаете видеоарт и репортажи, сами монтируете, пишете картины, работали моделью. Как и когда в этом списке появилось еще и актерство?

На самом деле я не так много прежде участвовала в съемках: от модельного агентства проходила кастинги на короткий метр. Фильм «На тебе сошелся клином белый свет» стал счастливой случайностью. Есть реальности разного порядка: в одной мы живем, другую — снимаем. И вот в реальности первого порядка произошло такое стечение обстоятельств. Я сидела на кухне в гостях, у окна стоял мальчик, долго на меня смотрел, а потом спросил, приду ли на кастинг. Это был оператор Женя Родин. Через какое-то время уже на пробах я познакомилась с режиссером Игорем Поплаухиным (фильм снимается сделавшей «Лето», «Ученика» и «Спутник» компанией Hype Film и будет полнометражным дебютом Игоря, его короткометражка «Календарь» победила в конкурсе «Cinefondation» Каннского кинофестиваля и на «Кинотавре» — Прим. ред.). Перед началом съемок мы много говорили, делали прешуты — репетиционные точки, в которых раскидывали и прогоняли сценарий, написанный Игорем и Женей.

Певица Янка Дягилева, выступавшая также как басистка «Гражданской обороны» и бывшая девушкой Егора Летова, погибла в 1991 году, когда ей было 24 года: утонула в реке при невыясненных обстоятельствах. Фильм, по словам Игоря Поплаухина, как раз воскрешает события дня, когда она исчезла, но в поэтической манере. И это скорее агиография — жизнеописание святого человека во вневременьи. Вы прочувствовали Янку схожим образом?

Для меня она просто человек, который жил своей жизнью. Примерно год с момента проб я знакомилась с ней, чтобы понять, кто же стал триггером для сценария. Хотя надо понимать, что фильм лишь версия того, какой она была. И я все равно наделяю Янку как персонажа картины своими чертами, мыслями, ощущениями. Более того, не знаю, приближаюсь ли я вообще к ней, читая интервью и воспоминания о ней или разговаривая с людьми того поколения. Наверное, это происходит разве что через ее музыку. Песни являются порталом к ней. Но и здесь все не слишком просто. Насколько знаю, на ее творчество оказывали влияние другие люди. Хотя есть такие треки, как «Столетний дождь» и «Регги», в которых, как мне кажется, и есть она. Я через них ее и ощущаю. Мне сложно рассуждать про святость, но в Янке явно ощущаются столп и сердцевина. Заложенная Игорем идея о вневременьи тоже очень ценна. Наверное, человек, живущий в таком состоянии, действительно очищается.