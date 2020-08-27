Художница и модель из Петербурга играет культовую Янку Дягилеву (ее песни перепевали даже Massive Attack и жена Илона Маска Grimes!) в фильме «На тебе сошелся клином белый свет» — вольном рассуждении режиссера Игоря Поплаухина по мотивам биографии певицы.
Знакомьтесь, Кира Пиевская — художница и модель сыграла Янку Дягилеву в фильме о певице
Кира, вы фотографируете, снимаете видеоарт и репортажи, сами монтируете, пишете картины, работали моделью. Как и когда в этом списке появилось еще и актерство?
На самом деле я не так много прежде участвовала в съемках: от модельного агентства проходила кастинги на короткий метр. Фильм «На тебе сошелся клином белый свет» стал счастливой случайностью. Есть реальности разного порядка: в одной мы живем, другую — снимаем. И вот в реальности первого порядка произошло такое стечение обстоятельств. Я сидела на кухне в гостях, у окна стоял мальчик, долго на меня смотрел, а потом спросил, приду ли на кастинг. Это был оператор Женя Родин. Через какое-то время уже на пробах я познакомилась с режиссером Игорем Поплаухиным (фильм снимается сделавшей «Лето», «Ученика» и «Спутник» компанией Hype Film и будет полнометражным дебютом Игоря, его короткометражка «Календарь» победила в конкурсе «Cinefondation» Каннского кинофестиваля и на «Кинотавре» — Прим. ред.). Перед началом съемок мы много говорили, делали прешуты — репетиционные точки, в которых раскидывали и прогоняли сценарий, написанный Игорем и Женей.
Певица Янка Дягилева, выступавшая также как басистка «Гражданской обороны» и бывшая девушкой Егора Летова, погибла в 1991 году, когда ей было 24 года: утонула в реке при невыясненных обстоятельствах. Фильм, по словам Игоря Поплаухина, как раз воскрешает события дня, когда она исчезла, но в поэтической манере. И это скорее агиография — жизнеописание святого человека во вневременьи. Вы прочувствовали Янку схожим образом?
Для меня она просто человек, который жил своей жизнью. Примерно год с момента проб я знакомилась с ней, чтобы понять, кто же стал триггером для сценария. Хотя надо понимать, что фильм лишь версия того, какой она была. И я все равно наделяю Янку как персонажа картины своими чертами, мыслями, ощущениями. Более того, не знаю, приближаюсь ли я вообще к ней, читая интервью и воспоминания о ней или разговаривая с людьми того поколения. Наверное, это происходит разве что через ее музыку. Песни являются порталом к ней. Но и здесь все не слишком просто. Насколько знаю, на ее творчество оказывали влияние другие люди. Хотя есть такие треки, как «Столетний дождь» и «Регги», в которых, как мне кажется, и есть она. Я через них ее и ощущаю. Мне сложно рассуждать про святость, но в Янке явно ощущаются столп и сердцевина. Заложенная Игорем идея о вневременьи тоже очень ценна. Наверное, человек, живущий в таком состоянии, действительно очищается.
Это поколение, молодость которого пришлась на конец 1980-х — начало 1990-х, было другим?
У них не было Instagram, YouTube — меньше информационного шума вокруг и отвлекающих факторов от того, что делаешь. Потом они чаще встречались лично, а живое взаимодействие дает гораздо больше, там уже не спрятаться за профайлом.
Пришлось ли вам для роли учиться играть на гитаре, как Янка?
Я немного играю на гитаре и на фортепиано, но специального образования у меня нет. При этом я могу залипать часами на каком-то инструменте и делать музыку. Мне нравится записывать на диктофон звуки, разговоры, атмосферы и сводить их во что-то общее. Это можно назвать условно «тканью».
Вы аудиал или визуал?
Мне близок видеоформат, потому что он сочетает в себе и звуки и картинки. Там я могу использовать оба канала. Например, я сняла мини-фильм Partly doc, в котором я в том числе пою. Но в последнее время я все же больше пишу картины. Вообще это самый большой вопрос к самой себе, надо ли выбрать из всего что-то одно.
Может ли этим выбором стать актерство?
На съемочной площадке «На тебе сошелся клином белый свет» мне не нужно что-то изображать. Если бы пришлось, не знаю, справилась бы я. Это, наверное, требует подготовки другого рода. Я делаю все так, как ощущаю. В детстве я не мечтала быть актрисой. Придумала себе, что буду оптимизатором производства: приходить туда, где все не очень хорошо, и делать так, чтобы все заработало. (Смеется.) Мне больше нравится документалистика и режиссура. У меня есть терабайты документального материала, который уже лежит на жестких дисках, осталось его только собрать в монтаже. Кстати, стремления всем показать результат этой работы у меня нет. Я в большей степени исследователь. Мне просто интересно снимать, я знаю, что у меня есть материал, и мне от этого хорошо. Надо для него еще один диск на пять терабайт купить? Ладно.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Ксения Угольникова, пресс-служба Hype Film
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