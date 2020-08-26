В конце августа во внутреннем пространстве Большого Гостиного двора на Невском проспекте стартует Summertime Kino&Teatr Festival. На три дня здесь откроется автокинотеатр под открытым небом — петербуржцы смогут увидеть фильмы, премьеры которых были отложены из-за пандемии.
«Англетер» открывает pop-up кинотеатр в Гостином дворе на Невском проспекте
Три вечера подряд петербуржцы смогут смотреть новые фильмы, специально отобранные для фестиваля его организаторами — командой кинотеатра Angleterre Cinema Lounge. Все показы станут для Петербурга премьерными — из-за карантина официальный релиз был отложен.
Покажут «Поезд в Пусан 2: Полуостров» режиссера Ен Сан-хо, «Побег из Претории» Френсиса Аннана с Дениэлом Рэдклиффом в главной роли, «Молочные зубы» Шеннона Мерфи, «Любовь на троих» Дрейка Доримуса, ленты «Мой создатель» режиссера Гэвина Ротери и «Магия зверя» Доминика Молля.
Показы пройдут с 28 по 30 августа и будут начинаться в 21:30, попасть на них можно только на машине. Билеты на сеансы можно посмотреть здесь.
«Мы рады запустить этот формат на такой уникальной площадке, как внутреннее пространство Гостиного двора. Кинотеатры в Санкт-Петербурге остаются закрытыми уже более 5 месяцев из-за беспрецедентных ограничительных мероприятий, введённых городскими властями. Погода в нашем городе делает практически невозможным проведение на высоком уровне кинопоказов на открытом воздухе: если на улице темно, то, как привило, холодно, если тепло — значит, наступили белые ночи, и качественная проекция не получится. Кинофестиваль Summertime Kino&Teart Festival дает зрителю возможность увидеть новые фильмы в тёмные августовские ночи, комфортно расположившись в собственном автомобиле. Уверен, это станет доброй традицией, и фестиваль будет ежегодным!» — говорит организатор фестиваля Станислав Ершов.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Из-за введенных ограничительных мер они закрыты уже пять месяцев.
Напомним, в 2015 году стало известно о планах на реконструкции Большого Гостиного двора — тогда свой проект представила архитектурная студия «Евгений Герасимов и партнеры». Внутренний двор хотели накрыть легким сетчатым куполом, чтобы площадь и улицы могли функционировать в любое время года. Кроме того, в комплексе планировали разместить торговые площади, бизнес-центр во внутреннем дворе, действующий храм и Школа искусств Елены Образцовой. Позже измененный проект представила «Студия 44» Никиты Явейна. Начать реконструкцию планировали до конца 2019 года.
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