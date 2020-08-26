Владельцы кинотеатров Петербурга потребовали у Беглова разрешить им открыться с 1 сентября

Как указывают авторы обращения, уже пять месяцев «практически без средств к существованию» находятся три тысячи работников кинотеатров и членов их семей, а владельцы частных и муниципальных кинозалов терпят убытки, текущие затраты на содержание кинотеатров даже в условиях запрета деятельности. «Без возможности качественно проводить свое свободное время в кинотеатре» остались и петербуржцы, а молодежь, по мнению авторов обращения, «ищет другие способы, чтобы выплеснуть свои эмоции, вместо того, чтоы с удовольствием смотреть хорошее кино».

«Нельзя рассуждать о кинотеатрах только в экономической логике - кинотеатры всегда были важной составляющей частью культурного облика нашего города, а такие легенды как «Аврора», «Дом Кино», «Родина», «Кино&Театр Англетер», «Великан» — известны далеко за пределами Санкт-Петербурга, и именно по ним, наряду с Эрмитажем, Русским музеем, фонтанами Петергофа и Мариинским театром, оценивается значительный вклад нашего города в российскую культуру, именно они — визитная карточка Санкт-Петербурга», — отмечают владельцы кинотеатров.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.