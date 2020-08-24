Берлинский международный кинофестиваль перестанет награждать за лучшую женскую и мужскую роли. Начиная с 2021 года актерам начнут вручать гендерно-нейтральные награды.
Берлинский кинофестиваль начнет вручать актерам гендерно-нейтральные награды
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Denis Makarenko / Shutterstock.com
В рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля будут впервые вручены гендерно-нейтральные награды — «Серебряный медведь» за лучшую главную роль и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана. Таким образом Берлинале станет первым киносмотром, который изменит порядок вручения актерских наград.
«Мы считаем, что отсутствие разделения наград по гендерному признаку в актерской категории ведет к более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии», — приводит IndieWire заявление оргкомитета кинофестиваля.
71-ый Берлинский международный кинофестиваль пройдет в привычном формате с 11 по 21 февраля 2021 года. Оргкомитет разработает гибридную схему проведения киносмотра, часть которого будет транслироваться онлайн.
Берлинале проводится ежегодно с 1951 года в Берлине. Основной приз, «Золотой медведь», вручается лучшему фильму, «Серебряный медведь» присуждался в номинациях лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса, лучшая музыка и приз за выдающиеся достижения в области искусства.
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