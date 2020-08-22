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Вышел финальный трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»

В Сети появился финальный трейлер нового фильма автора «Темного рыцаря» и «Начала» Кристофера Нолана «Довод», премьера которого состоится 3 сентября.

По сюжету главный герой спасает человечество от Третьей мировой войны, «путешествуя сквозь сумеречную зону международного шпионажа на миссии, которая раскрывает нечто, что находится за пределами реального времени». В киноленте снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.

Премьера фильма назначена на 3 сентября, а пока что можно пересмотреть первый трейлер «Довода», а также более расширенный.

Напомним, ранее стало известно о том, что в феврале 2021 года стартуют съемки криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Работу над фильмом планировали начать в марте, однако из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены на неопределенный срок. 

Посмотрите также трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля». В нем Билл Мюррей следит за мужем своей дочери.

Сабина Алиева,
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