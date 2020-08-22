В Сети появился финальный трейлер нового фильма автора «Темного рыцаря» и «Начала» Кристофера Нолана «Довод», премьера которого состоится 3 сентября.
Вышел финальный трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»
По сюжету главный герой спасает человечество от Третьей мировой войны, «путешествуя сквозь сумеречную зону международного шпионажа на миссии, которая раскрывает нечто, что находится за пределами реального времени». В киноленте снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.
Премьера фильма назначена на 3 сентября, а пока что можно пересмотреть первый трейлер «Довода», а также более расширенный.
Напомним, ранее стало известно о том, что в феврале 2021 года стартуют съемки криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Работу над фильмом планировали начать в марте, однако из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены на неопределенный срок.
Посмотрите также трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля». В нем Билл Мюррей следит за мужем своей дочери.
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