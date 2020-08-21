Новый фильм Ридли Скотта об убийстве Маурицио Гуччи может собрать звездный каст. Предварительно, в киноленте сыграют Леди Гага, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер, пишет издание Deadline.
Ридли Скотт снимет фильм об убийстве Маурицио Гуччи. В нем могут появиться Джаред Лето, Леди Гага, Аль Пачино
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Фото:@ladygaga
Как сообщает издание, с актерами сейчас ведутся переговоры. Новая работа Скотта будет снята по мотивам книги «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». По сюжету в 1995 году Маурицио Гуччи, главу модного дома Gucci, убили около собственного офиса в Милане. В заказном убийстве обвинили его жену Патрицию Реджани, которой присудили 26 лет тюрьмы, но ее освободили спустя 18 лет. Роль Реджани достанется певице Леди Гаге — она снималась в пятом сезоне «Американской истории ужасов» и в фильма «Звезда родилась» 2018 года.
К производству нового фильма Ридли Скотт приступит после выпуска «Последней дуэли», в котором снимаются Бен Аффлек и Мэтт Деймон.
Напомним, ранее стало известно о том, что в феврале 2021 года стартуют съемки криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Работу над фильмом планировали начать в марте, однако из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены на неопределенный срок.
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